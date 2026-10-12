הגרלת החלומות של עם ישראל חי דואגת גם השנה להגשים חלומות עבור הזוכים המאושרים עם מגוון הגרלות גדולות. בשנה שעברה זכה בדירה החלומית אריה לוריא מניו יורק, בן 22, נשוי ואב לילד, מול אלפי צופים בלייב. אריה, שביצע עלייה לארץ ישראל לאור הזכייה בדירה, סיפר בתרגשות: "טלפון אחד שינה לי את כל החיים".

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להלן כל החלומות שאתם יכולים להגשים בכרטיס אחד:

הפרס הגדול - דירת יוקרה בירושלים

החלום הגדול והמרכזי המהווה את גולת הכותרת של ההגרלה, הוא כמובן הדירה היוקרתית בירושלים בשווי 1.3 מיליון דולר, המצפה לזוכה המאושר. כמדי שנה הזכייה הגדולה תתועד בשידור חי ומרגש.

גם השנה הדירה קיבלה מספר שדרוגים משמעותיים, כמו שרק עם ישראל חי יודעים להעניק, כאשר הזוכה ייכנס לדירה מפוארת, חדשנית ומעוצבת עוד יותר מבעבר. "העיצוב היפה ביותר שלנו אי פעם", מבטיח יו"ר הארגון הרב שמואל סאקט.

הגרלות בונוס

גם השנה יתקיימו מספר הגרלות בונוס, על 15 אלף דולר במזומן בכל הגרלה. ההגרלה הקרובה תתקיים כבר בראש חודש כסלו הקרוב. מהרו להשתתף. גם כאן, שמות הזוכים מפורסמים באתר, כדי שהכל יבוצע באופן שקוף, אמיתי וחלומי!

סופר שווה

השנה נכנס חידוש מיוחד נוסף - הכירו את כרטיס הסופר: זוכים בדירה ומקבלים אותה עם ריהוט ומוצרי חשמל בשווי $25,000!

איך זה עובד? בוחרים את חבילת הכרטיסים שלכם, מוסיפים בקופה שבעים ש"ח בלבד ומסמנים את חבילת הריהוט המלאה להגרלה שלכם כולל סלון, פינת אוכל, חדרי שינה ומוצרי חשמל. חשוב לציין כי הכרטיס תקף לכל ההזמנה. דהיינו, 70 ש"ח בלבד הופכים את כל הכרטיסים שלכם (אפילו אם רכשתם 100) לכרטיסי סופר!

חלומות של אחרים

מוסדות תורה, חקלאים ולוחמים בשטח, הם רק חלק מהמטרות אליהן מנותבות התרומות המתקבלות על ידי רכישת הכרטיסים להגרלה הגדולה. כך שאתם מבטיחים יחד עם כרטיס להגרלה הגדולה, גם מצוות צדקה מהודרת. ההרשמה להגרלה החלה בימים אלו ממש, עם הטבה מיוחדת: 1+1 על כל הכרטיסים! מהרו להשתתף בהגרלת החלומות, ומי יודע, אולי השנה אתם תהיו אלו שתזכו בטלפון שישנה לכם את החיים…

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