מבזקים נוספים
אירוע ירי בשגב שלום: שני פצועים, אחד במצב אנוש
משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות אירוע ירי ביישוב שגב שלום. שני פצועים פונו לבית חולים - אחד במצב אנוש ואחד במצב בינוני. לפי החשד, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך בין משפחות. שוטרי תחנת שגב שלום פועלים במקום לאיסוף ראיות וממצאים, לצד סריקות נרחבות לאיתור החשודים המעורבים באירוע.קובי רוזן
סקר דרמטי כשבועיים לפני הבחירות: הקמפיין של נתניהו הצליח
איזנקוט מוביל עם 23 מנדטים, הליכוד נחלשת ל־20, בנט מקבל 13 - ווינטר לא עובר בפער לאחר הקמפיין נגדו בליכוד: סקר חדשות 12 לקראת הבחירות (בארץ)משה בשן
"איך לשפר את מעמד קטאר?": הבקשה הסודית של אוריך מצ'אט ג'יפיטי
התכתבויות מספטמבר 2024, שנחשפו מתוך חקירת יועצו של נתניהו, מציגות בקשות לגיבוש מסרים למען קטאר (בארץ)משה בשן
נכדי האדמו"ר טיפסו על השולחן; שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת
בקריית קרעטשניף בקריית גת נחגגה שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר, בן לבנו הגדול הרב חיים מרדכי רוזנבוים | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור והמוני חסידים | רגעים מרגשים במיוחד נרשמו כאשר האדמו"ר פצח בריקודים נלהבים עם אחיו, האדמו"רים מטערבישאן ומיאלען | כמו כן, תועדו רגעים מיוחדים ומלבבים כאשר כלל נכדי האדמו"ר טיפסו על השולחן המרכזי כדי לשמח את הקהל (חסידים)חיים רוזנבוים
ילדה בת 4 נפגעה בינוני מרכב בכסיפה
ילדה בת 4 נפגעה הערב (20:33) במצב בינוני מרכב בכסיפה. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים סורוקה עם חבלות בפנים ובגפיים.קובי רוזן
ניסיון עלוב לקושש קולות: חבר הכנסת הסרוג משתלח בגדול הדור | מעייריב
אסון כבד בגליל העליון עם נפגעים מנפל מצרר בטיול שנתי; בצלאל סמוטריץ' במתקפה חריפה נגד הציבור החרדי ורבניו; כאלף ילדי ברסלב התפללו מול כלא 10; דרמה פוליטית בבני ברק עם תלונת זייברט לבית הדין; וכאלף מתושבי הר נוף דורשים מליאון עצירת הסיוט ברחוב שאולזון (מעייריב)כיכר השבת
יו"ר 'יהדות התורה' יעקב אשר עולה להתקפה: "בנט זה בדיחה מהלכת של אדם שהחליף כבר שמונה דעות"
בריאיון ראשון באולפן 'כיכר השבת' מאז נבחר לתפקידו, יו"ר 'יהדות התורה' ויו"ר 'דגל התורה', ח"כ יעקב אשר, מעביר מסר תקיף למערכת הפוליטית: "לא ניכנס לשום ממשלה שלא תעביר דה-פקטו את חוק הגיוס תחילה" | אשר חושף את ההנחיה החד-משמעית מראש הישיבה הגר"ד לנדו, מודה בטעויות הקדנציה החולפת ותוקף בחריפות את בנט ו'הציבור החרדי' • צפו (חרדים)כיכר השבת
קדושה בין ארונות המטבח; ספר תורה חדש הוכנס לבית הכנסת של חברת פאבובוד בניו ג'רזי
יוזמה מבורכת: ספר תורה מהודר הוכנס לבית הכנסת במפעל "פאבובוד" בניו ג'רזי | מעמד כתיבת האותיות התקיים אצל האדמו"ר מסאטמר אשר פצח בריקוד נרגש, בהמשך ליוו המונים את הספר תהלוכה חגיגית אל עבר המפעל | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים