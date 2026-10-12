בשנה שעברה הוא זכה בדירה בירושלים - עכשיו תורכם לנסות

מדענית ישראלית-רוסייה בת 50 נידונה במוסקבה ל-3.5 שנות מאסר בפועל בגין תרומה של כ-80 שקלים בלבד לארגונו של מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני. התרומה ניתנה לפני כארבע שנים כשהארגון עוד פעל כחוק, אך השלטונות הרוסיים פשטו על ביתה בסוף 2025 וגזרו עליה עונש מאסר קשה | אביה מספר על הליך קפקאי, ניתוק מלא מבתו, והחשש כי מעצרה נועד לשמש כקלף מיקוח בידי רוסיה (חדשות, בעולם)

יוסי נכטיגל