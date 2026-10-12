הסרטון נראה אמיתי? ועדת הבחירות חושפת את סימני האזהרה

בקריית קרעטשניף בקריית גת נחגגה שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר, בן לבנו הגדול הרב חיים מרדכי רוזנבוים | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור והמוני חסידים | רגעים מרגשים במיוחד נרשמו כאשר האדמו"ר פצח בריקודים נלהבים עם אחיו, האדמו"רים מטערבישאן ומיאלען | כמו כן, תועדו רגעים מיוחדים ומלבבים כאשר כלל נכדי האדמו"ר טיפסו על השולחן המרכזי כדי לשמח את הקהל (חסידים)

חיים רוזנבוים