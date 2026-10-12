הסרטון נראה אמיתי? ועדת הבחירות חושפת את סימני האזהרה

מבזקים נוספים
מתקפה חריפה על דברי הבלע של סמוטריץ': "פער את פיו כנגד גדולי ישראל"
יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר הגיב בחריפות לדבריי הבלע שנשמעו משר האוצר בצלאל סמוטריץ', כנגד ראש הישיבה הגר"ד לנדו והציבור החרדי | "אתה היית צריך את פייגלין בשביל לעבור את אחוז החסימה" | האמירה הקשה שעוררה גינויים חריפים (בארץ)משה בשן
מאות חנויות נפגעו: מתקפת הסייבר שהפכה את המקררים לתנורים
מאות סופרמרקטים נפגעו בצרפת במתקפת סייבר לילית, שהביאה להפעלת מנגנוני ההפשרה ולזינוק בטמפרטורות; מזון רב הושלך, שריפות פרצו והרשויות פתחו בחקירה (בעולם)אריה רוזן
בשנה שעברה הוא זכה בדירה בירושלים - עכשיו תורכם לנסות
חולמים על דירת יוקרה בירושלים? הגרלת החלומות של עם ישראל חי חוזרת ובגדול זו השנה התשיעית ברציפות. אילו חידושים יהיו השנה בדירה? ומהו "כרטיס הסופר"? כל הפרטים חלום הזדמנויות! (חרדים)כיכר השבת
אירוע ירי בשגב שלום: שני פצועים, אחד במצב אנוש
משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות אירוע ירי ביישוב שגב שלום. שני פצועים פונו לבית חולים - אחד במצב אנוש ואחד במצב בינוני. לפי החשד, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך בין משפחות. שוטרי תחנת שגב שלום פועלים במקום לאיסוף ראיות וממצאים, לצד סריקות נרחבות לאיתור החשודים המעורבים באירוע.קובי רוזן
דירת יוקרה בירושלים בחינם? ההגרלה המטורפת שאתם חייבים להכיר! | מודעה
חולמים על דירת יוקרה בירושלים? הגרלת החלומות של עם ישראל חי חוזרת ובגדול זו השנה התשיעית ברציפות. אילו חידושים יהיו השנה בדירה? ומהו "כרטיס הסופר"? כל הפרטים חלום הזדמנויות! (חרדים)אסף מגידו
סקר דרמטי כשבועיים לפני הבחירות: הקמפיין של נתניהו הצליח
איזנקוט מוביל עם 23 מנדטים, הליכוד נחלשת ל־20, בנט מקבל 13 - ווינטר לא עובר בפער לאחר הקמפיין נגדו בליכוד: סקר חדשות 12 לקראת הבחירות (בארץ)משה בשן
"איך לשפר את מעמד קטאר?": הבקשה הסודית של אוריך מצ'אט ג'יפיטי
התכתבויות מספטמבר 2024, שנחשפו מתוך חקירת יועצו של נתניהו, מציגות בקשות לגיבוש מסרים למען קטאר (בארץ)משה בשן
נכדי האדמו"ר טיפסו על השולחן; שמחת בר המצווה בקרעטשניף קריית גת
בקריית קרעטשניף בקריית גת נחגגה שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר, בן לבנו הגדול הרב חיים מרדכי רוזנבוים | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור והמוני חסידים | רגעים מרגשים במיוחד נרשמו כאשר האדמו"ר פצח בריקודים נלהבים עם אחיו, האדמו"רים מטערבישאן ומיאלען | כמו כן, תועדו רגעים מיוחדים ומלבבים כאשר כלל נכדי האדמו"ר טיפסו על השולחן המרכזי כדי לשמח את הקהל (חסידים)חיים רוזנבוים