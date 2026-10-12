הודעה שנראית אמינה, סרטון מסעיר או דיווח שמופץ במהירות - איך תדעו אם מנסים להטעות אתכם? ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת מדריך חדש עם שלוש שאלות פשוטות שיכולות לחשוף את מה שמסתתר מאחורי המידע שמגיע אליכם

יוסי כץ