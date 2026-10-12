מבזקים נוספים
בגלל תרומה של שמונים שקל: ישראלית נידונה ל-3.5 שנות מאסר ברוסיה
מדענית ישראלית-רוסייה בת 50 נידונה במוסקבה ל-3.5 שנות מאסר בפועל בגין תרומה של כ-80 שקלים בלבד לארגונו של מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני. התרומה ניתנה לפני כארבע שנים כשהארגון עוד פעל כחוק, אך השלטונות הרוסיים פשטו על ביתה בסוף 2025 וגזרו עליה עונש מאסר קשה | אביה מספר על הליך קפקאי, ניתוק מלא מבתו, והחשש כי מעצרה נועד לשמש כקלף מיקוח בידי רוסיה (חדשות, בעולם)יוסי נכטיגל
חייל חרדי חסיד ויז'ניץ כלוא בתת תנאים: "מונעים ממנו להתפלל"
חייל חרדי חסיד ויז'ניץ נשפט ביחידתו כי נסע לחו״ל ללא אישור ונשלח לרצות מאסר במחנה ענתות | לטענת בני משפחתו, החייל נמצא בתת תנאים (בארץ)קובי ישראל
הסרטון נראה אמיתי? ועדת הבחירות חושפת את סימני האזהרה
הודעה שנראית אמינה, סרטון מסעיר או דיווח שמופץ במהירות - איך תדעו אם מנסים להטעות אתכם? ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת מדריך חדש עם שלוש שאלות פשוטות שיכולות לחשוף את מה שמסתתר מאחורי המידע שמגיע אליכםיוסי כץ
מתקפה חריפה על דברי הבלע של סמוטריץ': "פער את פיו כנגד גדולי ישראל"
יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר הגיב בחריפות לדבריי הבלע שנשמעו משר האוצר בצלאל סמוטריץ', כנגד ראש הישיבה הגר"ד לנדו והציבור החרדי | "אתה היית צריך את פייגלין בשביל לעבור את אחוז החסימה" | האמירה הקשה שעוררה גינויים חריפים (בארץ)משה בשן
מאות חנויות נפגעו: מתקפת הסייבר שהפכה את המקררים לתנורים
מאות סופרמרקטים נפגעו בצרפת במתקפת סייבר לילית, שהביאה להפעלת מנגנוני ההפשרה ולזינוק בטמפרטורות; מזון רב הושלך, שריפות פרצו והרשויות פתחו בחקירה (בעולם)אריה רוזן
בשנה שעברה הוא זכה בדירה בירושלים - עכשיו תורכם לנסות
חולמים על דירת יוקרה בירושלים? הגרלת החלומות של עם ישראל חי חוזרת ובגדול זו השנה התשיעית ברציפות. אילו חידושים יהיו השנה בדירה? ומהו "כרטיס הסופר"? כל הפרטים חלום הזדמנויות! (חרדים)כיכר השבת
אירוע ירי בשגב שלום: שני פצועים, אחד במצב אנוש
משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות אירוע ירי ביישוב שגב שלום. שני פצועים פונו לבית חולים - אחד במצב אנוש ואחד במצב בינוני. לפי החשד, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך בין משפחות. שוטרי תחנת שגב שלום פועלים במקום לאיסוף ראיות וממצאים, לצד סריקות נרחבות לאיתור החשודים המעורבים באירוע.קובי רוזן
דירת יוקרה בירושלים בחינם? ההגרלה המטורפת שאתם חייבים להכיר! | מודעה
חולמים על דירת יוקרה בירושלים? הגרלת החלומות של עם ישראל חי חוזרת ובגדול זו השנה התשיעית ברציפות. אילו חידושים יהיו השנה בדירה? ומהו "כרטיס הסופר"? כל הפרטים חלום הזדמנויות! (חרדים)אסף מגידו