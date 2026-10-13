תאונת דרכים בירושלים: רוכב אופנוע נפגע מרכב

מבזקים נוספים
תאונה בכביש 4: רוכב אופנוע נפגע מרכב ליד רעננה
בכביש 4 סמוך למחלף רעננה נפגע רוכב אופנוע מרכב. צוותי מד"א פינו לבילינסון גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלת ראש. התאונה אירעה בשעה 09:39.קובי רוזן
שניות מהאסון: צעירה תיעדה את עצמה והטיל התפוצץ מעליה
תיעוד שהופץ ברשתות מציג רגעים מבהילים בפאתי חרקיב שבאוקראינה: צעירה מצלמת את עצמה, קול חד נשמע לפתע באוויר - ותוך שניות מתרחש פיצוץ עז |המתקפה הקטלנית הותירה הרוגים ופצועים באזור אזרחי (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
בורו פארק: חמישה אדמו"רים השתתפו בשמחת הברית לנינם המשותף
בבורו פארק התקיימה שמחת הברית לנין האדמורי"ם מסערדאהעלי, תולדות יהודה, שבט הלוי וגארליץ, ונכד אבד"ק אמונת ישראל | בשמחה השתתפו חמשת זקני רך הנימול האדמורי"ם בבגדי שבת, אשר כובדו בכיבודים השונים (חסידים)חיים רוזנבוים
התחקיר חושף: זה ככל הנראה העצם הבלתי מזוהה שחדר מלבנון לשטח מדינת ישראל בסוף השבוע
בתום תחקיר מעמיק, בצה"ל מבהירים כי העצם הבלתי מזוהה שהקפיץ את מערכות הגילוי במוצאי שבת אינו כטב"ם או רחפן אלא בלון או התקן שנסחף בתמימות • בצה"ל מגיבים גם לריבוי האזעקות ויירוטי השווא בתקופה האחרונה ומסבירים כי "ההבדל בין רחפן לציפור קטן מאוד - לא לוקחים סיכונים" (צבא וביטחון)ב. ניסני
ביצורים בגרעין, צלפים בגני הילדים: איראן נערכת לנקמת טראמפ
לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", בטהרן חוששים כי טראמפ יחדש את התקיפות לאחר הבחירות ב־3 בנובמבר | תצלומי לוויין חושפים ביצורים סביב מתקני הגרעין, בזמן שהמשטר מגביר את ההיערכות הצבאית והאזרחית (חדשות בעולם)דני שפיץ
דרמה בשחקים: מטוס לא הורשה להיכנס לישראל בגלל שהתגלה מי יושב בקוקפיט
מטוס מטען של חברת "אתיופיאן איירליינס" שהיה בדרכו לישראל מאדיס אבבה, סורב להיכנס למרחב האווירי של המדינה ונאלץ להסתובב באוויר ולשוב על עקבותיו. זאת לאחר שבבדיקת רשימת צוות האוויר שהתקבלה רק לאחר ההמראה, התגלה כי אחד הטייסים על הסיפון הוא אזרח מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל. המטוס נאלץ לרוקן את הדלק בים בטרם נחת חזרה באתיופיה, שם הוחלף הטייס (בעולם)מישאל לוי
בהשתתפות האדמו"ר החדש; הילולא קדישא בביאלה בני ברק
האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך את שולחנו הטהור לרגל הילולת אביו, האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' זצ"ל | בטיש השתתפו כלל אדמו"רי ביאלה המתגוררים בבני ברק, וכן, האדמו"ר מביאלה אוסטרבה שעלה זה עתה על כס ההנהגה | בסיום הטיש פקד האדמו"ר את הציון הקדוש של בעל ההילולא בירושלים (חסידים)חיים רוזנבוים