תאונת דרכים בירושלים: רוכב אופנוע נפגע מרכב

מטוס מטען של חברת "אתיופיאן איירליינס" שהיה בדרכו לישראל מאדיס אבבה, סורב להיכנס למרחב האווירי של המדינה ונאלץ להסתובב באוויר ולשוב על עקבותיו. זאת לאחר שבבדיקת רשימת צוות האוויר שהתקבלה רק לאחר ההמראה, התגלה כי אחד הטייסים על הסיפון הוא אזרח מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל. המטוס נאלץ לרוקן את הדלק בים בטרם נחת חזרה באתיופיה, שם הוחלף הטייס (בעולם)

מישאל לוי