בתום תחקיר מעמיק, בצה"ל מבהירים כי העצם הבלתי מזוהה שהקפיץ את מערכות הגילוי במוצאי שבת אינו כטב"ם או רחפן אלא בלון או התקן שנסחף בתמימות • בצה"ל מגיבים גם לריבוי האזעקות ויירוטי השווא בתקופה האחרונה ומסבירים כי "ההבדל בין רחפן לציפור קטן מאוד - לא לוקחים סיכונים" (צבא וביטחון)

ב. ניסני