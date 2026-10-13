משרד החינוך מבהיר כי הטיול בו נהרג הנער אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל ונפצעו תלמידים נוספים - אושר מראש והמסלול המתוכנן לא עבר בשטח האסור על פי הנחיות קק"ל | צה"ל והמשטרה חוקרים את נסיבות האירוע (בארץ)

קובי אטינגר