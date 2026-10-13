מבזקים נוספים
ההימור הגדול בהיסטוריה? מאסק שופך סכום דמיוני על בחירות האמצע
אחרי שהצהיר כי מיצה את מעורבותו בפוליטיקה, האיש העשיר בעולם חוזר עם השקעה חסרת תקדים | הפעם, גורל השליטה בקונגרס עומד על הפרק (חדשות בעולם)דני שפיץ
הנר הושאר דולק בלילה - אושיית הרשת וילדיה ניצלו בנס | צפו
בביתה של אושיית הרשת חנה מלול, פרצה שריפה בעקבות נר שהושאר דולק בלילה, בזמן שבני המשפחה ישנו | "בנס התעוררתי ואמרתי שאני מריחה ריח של עשן", היא סיפרה | צפו (ברנז'ה)איציק אוחנה
משרד החינוך: הטיול אושר, תכנון המסלול לא היה בשטח האסור
משרד החינוך מבהיר כי הטיול בו נהרג הנער אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל ונפצעו תלמידים נוספים - אושר מראש והמסלול המתוכנן לא עבר בשטח האסור על פי הנחיות קק"ל | צה"ל והמשטרה חוקרים את נסיבות האירוע (בארץ)קובי אטינגר
הקלטת פרידה מצמררת: צעיר איראני בן 21 מרגיע את אביו לפני התלייה
עלירזא ראיסי הוצא להורג בתלייה בגיל 21 בעוון השתתפות במחאות • בשיחה אחרונה עם אביו הבטיח לפגוש את בן דודו שנהרג במחאות | הדיכוי האכזרי של המשטר באיראן (בעולם)דניאל הרץ
סוכל פיגוע בצפון השומרון: ארבעה מחבלים מהג׳יהאד האסלאמי נעצרו | צפו
ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שתכננו לבצע פיגוע במרחב צפון השומרון נעצרו בידי כוחות צה"ל | צפו ברגעי המעצר (צבא)ב. ניסני
תאונה בכביש 4: רוכב אופנוע נפגע מרכב ליד רעננה
בכביש 4 סמוך למחלף רעננה נפגע רוכב אופנוע מרכב. צוותי מד"א פינו לבילינסון גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלת ראש. התאונה אירעה בשעה 09:39.קובי רוזן
שניות מהאסון: צעירה תיעדה את עצמה והטיל התפוצץ מעליה
תיעוד שהופץ ברשתות מציג רגעים מבהילים בפאתי חרקיב שבאוקראינה: צעירה מצלמת את עצמה, קול חד נשמע לפתע באוויר - ותוך שניות מתרחש פיצוץ עז |המתקפה הקטלנית הותירה הרוגים ופצועים באזור אזרחי (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר