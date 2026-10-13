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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תעשו פרצוף מופתע: למה פרי פלסטין וג'נוסייד נעלמו מהרשת?
תופעה חריגה ברשת מעוררת סקרנות: שניים מהביטויים המזוהים ביותר עם המחאה נגד ישראל צנחו בבת אחת, בעוד אזכוריו של מנהיג עולמי זינקו לשיא. מה עומד מאחורי השינוי המפתיע? (חדשות בארץ)דני שפיץ
עשרה פעוטות פיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית; מצבם קל
כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר למעון בביתר עילית בעקבות דיווח על מספר פעוטות שפיתחו תגובה אלרגית | חובשים ופרמדיקים מעניקים סיוע רפואי לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים | צוות המעון סיפר כי הפעוטות אכלו דג טונה מקופסת שימורים (חרדים)קובי רוזן
9 תינוקות ופעוטות פיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית
צוותי איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי ראשוני לתשעה תינוקות ופעוטות שפיתחו תגובה אלרגית במהלך שהותם במעון בביתר עילית. הארגון מסר כי הטיפול ניתן בשעה זו במקום.קובי רוזן
נעצרו שני חשודים בהצתות במסגרת סכסוך עבריני בתל אביב
בלשי משטרת תל אביב ולוחמי יס"מ עצרו אמש שני חשודים במעורבות בהצתות שהתרחשו בשבועות האחרונים במבנים בתל אביב וחולון. המעצרים בוצעו בפעילות סמויה על רקע סכסוך בין גורמים עבריינים. החשודים, תושבי חדרה ורחובות בני 43 ו-20, הועברו לחקירה.קובי רוזן
ביתר עילית: כ-10 פעוטות במעון עם תסמיני אלרגיה קלים
במעון בביתר עילית התקבל דיווח על כ-10 פעוטות כבני שנה עם תסמיני אלרגיה קלים. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומבצעים בדיקות לפעוטות, כולם בהכרה מלאה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 10:25.קובי רוזן
בחור ישיבה בן 17 שנפצע קשה בשמחת תורה התעורר אחרי שבוע
שניאור זלמן ניימן, בחור ישיבה חסיד חב"ד, ששכב מורדם ומונשם לאחר שנפגע קשות בראשו במהלך חג שמחת תורה בניו יורק - התעורר הלילה בבית החולים, אחרי שבוע | הרב החב"די הבכיר המשמש כרב הקהילה שבה מתגוררת משפחתו שיגר לו מסר מישראל: "שמחה עצומה יש פה, בקרוב תוכל לרקוד איתנו" | צפו (חרדים)מישאל לוי
עשרה פעוטות פיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית; מצבם קל
כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר למעון בביתר עילית בעקבות דיווח על מספר פעוטות שפיתחו תגובה אלרגית | חובשים ופרמדיקים מעניקים סיוע רפואי לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים (חרדים)קובי רוזן