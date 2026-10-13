מבזקים נוספים
בן גביר הזמין את בנט לעימות, בנט ניסה להתחמק; "נוכל נשאר נוכל" | צפו
במהלך פגישת מסדרון היום בכנסת התפתח עימות בין השר לביטחון לאומי ליו"ר ביחד • בן גביר הזמין את בנט לעימות אחד על אחד: "מי שעשה ממשלה עם מנסור עבאס זה אתה" | התיעוד (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
פריז: בחוץ - הפגנות סוערות; בפנים - מאות בחורי ישיבות במעמד מרגש | תיעוד
כ-400 בחורי ישיבות התכנסו למעמד סיום ישיבות בין הזמנים • לראשונה בצרפת: חלוקת מאות מעילי חורף והכרזה על הקמת ת"ת חדש | מפגן מרשים של כבוד התורה (עולם הישיבות)חנני ברייטקופף
"הפתיע אותי": ה-AI שבונה דיוורים ודפי נחיתה כמעט לבד - עכשיו בחינם
הוא בסך הכול רצה לשלוח דיוור ללקוחות. אבל מה שהמערכת החדשה ידעה לעשות מעבר לזה הפתיע אותו: דפי נחיתה, אוטומציות ומערך שיווק שלם שכמעט עובד לבד. עכשיו הפיתוח המותאם לציבור החרדי מגיע עם הטבה מיוחדתחני שטיין
רופא ניסה להבריח דרך נתב"ג 300 שתילים מתאילנד - והסתבך קשות
בודקי המכס גילו בחמש מזוודות כ-300 שתילים של בננה ושרך • הרופא טען שהשתילים לגינתו הפרטית | נפתחו הליכים משפטיים (בארץ)בני סולומון
"תפוס אותו": השב"ח הפלסטיני קפץ מתוך משאית הזבל ונמלט לשיחים | צפו
שוטרים שביצעו פעילות אכיפה וסיור לילי הבחינו בחשוד הקופץ מתוך דלת הנוסע של משאית זבל בעת שזו עסקה בפריקת פחי אשפה ברחוב. החשוד פתח במנוסה מבוהלת לכיוון בתי המגורים, והשוטרים דלקו אחריו במרדף רגלי בחשיכה. התברר: מדובר בשוהה בלתי חוקי בן 18 מהכפר תרקומיה | צפו (בארץ)קובי רוזן
אוצר בוטני: 300 שתילים מיסתוריים נתפסו אצל רופא שחזר מחו״ל
ניסיון להכניס לישראל מאות שתילים ללא האישור הנדרש הסתיים בהתערבות מפקחי משרד החקלאות, בחקירת מכס ובהליכים משפטיים נגד הנוסע (חדשות בארץ)דני שפיץ
הדרמה ב'אגודת ישראל' נמשכת: חסידות ויז'ניץ מרכז חוברת לציר משותף עם שלומי אמונים-בעלזא
נציג בעלזא ברשימת 'יהדות התורה' הח"כ המיועד אליקים שטארק הגיע אמש לביקור מיוחד אצל האדמו"ר מויז'ניץ מרכז • הביקור מגיע לאחר שחסידות ויז'ניץ מרכז חתמו על חבירה לציר משותף עם שלומי אמונים ובעלזא נגד חסידות גור | כל הפרטים (חסידים)חנני ברייטקופף
פיקוד העורף מרחיב הסברה על סכנת נפלים בעקבות אירוע בצפון
פיקוד העורף מתגבר את פעילות ההסברה בנושא סכנת הנפלים בעקבות אירוע שאירע אתמול בצפון הארץ. המאמצים יורחבו בכלל ערוצי ההפצה של הפיקוד, בשיתוף הרשויות המקומיות, תוך דגש על חשיפה רחבה לציבור. ההרחבה נועדה להגביר את מודעות הציבור לסיכון ולחזק את ההיכרות עם כללי ההתנהגות הנדרשים לשמירה על חיי אדם. צה"ל משתתף בצער המשפחה וממשיך בתחקיר מקיף של נסיבות האירוע.ב. ניסני