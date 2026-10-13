פיקוד העורף מתגבר את פעילות ההסברה בנושא סכנת הנפלים בעקבות אירוע שאירע אתמול בצפון הארץ. המאמצים יורחבו בכלל ערוצי ההפצה של הפיקוד, בשיתוף הרשויות המקומיות, תוך דגש על חשיפה רחבה לציבור. ההרחבה נועדה להגביר את מודעות הציבור לסיכון ולחזק את ההיכרות עם כללי ההתנהגות הנדרשים לשמירה על חיי אדם. צה"ל משתתף בצער המשפחה וממשיך בתחקיר מקיף של נסיבות האירוע.

ב. ניסני