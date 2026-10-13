מבזקים נוספים
על שטיח אדום; כך התקבל הרה"צ מבעלזא באשדוד
לרגל שמחת אירוסי ילדו העשירי, החתן אלעזר יחזקאל שרגא רוקח, ערך אביו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח מבעלזא ביקור מרומם בהיכל ישיבת 'ישמח לב' דחסידי בעלזא באשדוד, שם ערך מסיבת 'לחיים' מיוחדת | עם הגעתו נפרס שטיח אדום בכניסה, ובהמשך הסב הרה"צ על כיסא מכובד במרכז שולחן המזרח ועודד את השירה בעוז (חסידים)חיים רוזנבוים
סקר וואלה: גוש השינוי מוביל בחמישה מנדטים על גוש נתניהו
סקר חדש של אתר וואלה מצביע על יתרון של חמישה מנדטים לגוש השינוי על פני גוש נתניהו. על פי הסקר, בני גנץ לא עובר את אחוז החסימה.כיכר השבת
יחידת אתג"ר וצה"ל הרסו משחטת אופנועים בקלקיליה
יחידת אתג"ר הרסה בשיתוף צה"ל משחטת אופנועים בקלקיליה שהוכרזה לפני מספר חודשים. הכוחות מצאו במקום מאות חלקי אופנועים החשודים כגנובים. לאחר שבדיקה העלתה כי המשחטה משמשת לאורך זמן לסחר בכלי רכב, נחתם צו הריסה והמקום נהרס. ההריסה בוצעה במסגרת שינוי מדיניות באשר להליך המנהלי כלפי משחטות.קובי רוזן
ערב יום האזכרה למרן: כך הראשון לציון חיזק את אלפי הנבחנים בבחינות הרבנות
הראשון לציון הגר"ד יוסף בירך את הנבחנים במבחני הרבנות • מעל 6,000 נבחנים החלו בבחינות שיתפרסו על מספר ימים | "הנושא שהיה חשוב לאבי מורי יותר מהכל - לימוד הלכה" (חרדים)כיכר השבת
רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה בפתח תקווה
גבר כבן 30 נפצע באורח קל בתאונה בין רכב לאופניים חשמליים ברחוב ז'בוטינסקי בפתח תקווה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
אסון נורא: טנדר ריק הידרדר לאחור בחנייה וריסק אדם שנלכד תחתיו
גבר בן 68 נהרג כשמשאית טנדר חונה וללא נהג החלה לנוע לאחור ורמסה אותו באתר עבודה ביישוב בלאוולט שבמחוז רוקלנד, ניו יורק, סמוך למונסי • המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה הקטלנית ובודקת אפשרות של תקלה מכנית או טעות אנוש (בעולם)חזקי שטרן
בן גביר: "על רבנים אני לא מדבר; יגידו עליי מה שיגידו, אני מכבד רבנים"
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס בריאיון ליחסו לרבנים, והדגיש כי אינו מוכן להתבטא נגד רבנים: "אני מוציא רבנים מהסיפור הזה, הם לא פוליטיקאים. לא אגיד מילה אחת על שום רב" (פוליטי)קובי אטינגר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר