מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00

מבזקים נוספים
ראש עיר מושחת? יש עוד 4 שלא נתפלא אם יתפסו על גניבות
בעקבות מעצר ראש העיר, חושף העיתונאי סימי ספולטר את הריקבון העמוק בשלטון המקומי והסביר למה קריסת העיתונות העצמאית הפכה את הרשויות לחממה של שחיתות | האם צבעי הקמפיין של לייטנר הם לא חרדים? | חתול רוקד לקול שירת מוזיקה חסידית | כאשר משחררים עצור חרדי החשוד בריגול זו בשורה משמחת? (דבר ראשון)כיכר השבת
טראמפ נשאל מדוע לא תמך באף מועמד בישראל - זה מה שענה
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מיליונים לכל הזנקה: נחילי כטב"מים מטורקיה משגעים את יוון
שישה כטב"מים טורקיים ביצעו 8 הפרות תעופה ו-5 חדירות למרחב היווני • אתונה נאלצת לבזבז מיליונים על כל הזנקה | המהלך הטקטי שמשנה את כללי המשחק (גיאופוליטיקה)כיכר השבת
מחוץ למקווה - דרמה בבני ברק: המחשב של זייברט נגנב מרכבו
ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט התלונן במשטרה לאחר שהמחשב האישי שלו נגנב מרכבו מחוץ למקווה מכנובקא בעיר • החשוד מוכר למשטרה ובעל עבר בגניבות • ברקע: תלונתו של זייברט נגד שני בכירים בחסידות גור בטענה לניסיון להקליטו (חרדים)קובי ישראל
הנקמה של סעודיה החלה: תקיפות ענק בבירת החות'ים צנעא - כך זה נראה
סעודיה החלה בתקיפות ענק בבירת החות'ים צנעא בעקבות התקיפות המאסיביות על נמלי התעופה של הממלכה שהביאו ליותר מתריסר הרוגים | כך נראית התקיפה הסעודית על הבירה החות'ית אחר הצהריים (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
חרדים סייעו בחקירה: כך פוענחה פריצת ענק בשווי רבע מיליון דולר
אריקון פרינג מטקסס הואשם בפריצה לעסק בלייקווד ובגניבת ציוד בשווי רבע מיליון דולר • המשטרה שיבחה את שיתוף הפעולה עם ארגון "שומרים" • החקירה נמשכת לאיתור מעורבים נוספים (חרדים, בעולם)נחמן שטרנהרץ
ילדה בת 12 נפגעה מרכב בחיפה ופונתה במצב בינוני
ילדה הולכת רגל בת 12 נפגעה מרכב ברחוב דניה בחיפה. הילדה נחבלה בראשה ובגפיים וקיבלה טיפול ראשוני בזירה מצוותי איחוד הצלה. היא פונתה לבית החולים רמב"ם במצב בינוני.קובי רוזן