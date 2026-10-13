בעקבות מעצר ראש העיר, חושף העיתונאי סימי ספולטר את הריקבון העמוק בשלטון המקומי והסביר למה קריסת העיתונות העצמאית הפכה את הרשויות לחממה של שחיתות | האם צבעי הקמפיין של לייטנר הם לא חרדים? | חתול רוקד לקול שירת מוזיקה חסידית | כאשר משחררים עצור חרדי החשוד בריגול זו בשורה משמחת? (דבר ראשון)

כיכר השבת