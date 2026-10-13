גבר בן 50 נפגע מרכבת בתחנת בת גלים בחיפה - מצבו בינוני

הדובר הצבאי של החות'ים איים על סעודיה כי אם תממש את איומה ותתקוף בצנעא, החות'ים יתקפו שלושה יעדים: מטה חברת אראמכו בדמאם, נמל התעופה על שם המלך ח'אלד בריאד, ובית הזיקוק של אראמכו בריאד. הדובר פרסם מפות פינוי ליעדים אלה, בדומה לשיטה שמשתמש בה דובר צה"ל אביחי אדרעי. האיום מגיע בתגובה להודעת פינוי סעודית.

קובי אטינגר