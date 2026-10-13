וינטר מגנה קמפיין נגד בן ציון ומכריז: "נלך עד הסוף"

הרמטכ"ל אייל זמיר בטקס התייחדות לחללי חטיבת הקומנדו: "חובה עלינו לחזק את ערך השירות בצה"ל ולהרחיב את השורות" • המסר החד: גיוס חרדים הוא צורך מבצעי, מוסרי וקיומי (חרדים)

דניאל הרץ וב. ניסני