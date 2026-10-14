 דלג לתוכן הראשי
מבזקכיכר השבת

נהג טרקטורון פסול רישיון נמלט משוטר ונעצר לאחר התנגשות

שוטר מיחידת יואב זיהה טרקטורון שנסע בפראות בכניסה לשדרות וחצה רמזור אדום. במהלך מרדף כמעט פגע הנהג בשני הולכי רגל, לא נתן זכות קדימה לרכבים והתנגש בעוצמה ברכב. החשוד הועף מהטרקטורון וניסה להימלט ברגל, אך נעצר. התברר כי הוא פסול לנהיגה והיה במעצר בית. לאחר מעצרו איים על השוטר. הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

08:55

טראמפ מאיים על החות'ים: "לא אשכח" את התקיפות על סעודיה

הנשיא טראמפ פרסם איומים כלפי החות'ים, וטען כי הם חזרו לפעול "בצורה מרושעת" לאחר שנה של שקט. לדבריו, החות'ים תוקפים את סעודיה ומנסים להעלות את מחירי הנפט "כנראה לקראת הבחירות בארצות הברית". טראמפ הוסיף: "שמישהו יסביר להם שאני לא מתמודד בבחירות. אני כבר ניצחתי, בניצחון סוחף ואדיר, אבל אני אהיה כאן גם אחרי הבחירות, ואני לעולם לא אשכח!" כמו כן, תקף את איראן וכינה אותה "מדינה כושלת, ללא חיל ים, ללא חיל אוויר".

קובי אטינגר
08:55

ארגנטינה פנתה לבית הדין הבינלאומי נגד קידוחי בריטניה באיי פוקלנד

ארגנטינה פנתה לבית הדין הבינלאומי לדיני ים בבקשה לנקוט צעדי חירום ולמנוע את הקידוחים של בריטניה וחברה ישראלית ליד איי פוקלנד (איי מלווינס). הפנייה מבוססת על מחלוקת בנושא הריבונות על האיים. בית הדין רשאי להורות על עצירת הקידוחים.

קובי אטינגר
08:54

טראמפ מאיים על איראן: "נחית עליה מכה קשה"

הנשיא דונלד טראמפ אמר הלילה בעצרת בחירות כי ארה"ב תפעל נגד איראן. "חכו עד שתראו מה נעשה לאיראן. אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. פחות או יותר הגענו לקצה גבול הסבלנות שלנו. כבר נמאס לנו" אמר.

קובי אטינגר
08:54

פיקוד מרכז ארה"ב דוחה טענות איראן על שליטה במצר הורמוז

פיקוד מרכז של ארה"ב הגיב לטענות מפקד חיל הים האיראני לפיהן איראן שולטת במצר הורמוז. לדברי הפיקוד, למפקד חיל הים של משמרות המהפכה אין חיל ים, וארה"ב ושותפותיה הן השולטות במצר. אתמול העבירה ארה"ב יותר מ-19 מיליון חביות נפט במצר.

קובי אטינגר
08:53

החות'ים תקפו מטה אראמכו בסעודיה בטיל בליסטי

החות'ים תקפו הלילה את מטה חברת אראמכו בדמאם שבסעודיה, כ-1,300 ק"מ מצנעא. הסעודים אישרו כי המטה נפגע והתלקחה שריפה מוגבלת, אך לא היו נפגעים. התקיפה בוצעה לאחר שהדובר הצבאי של החות'ים איים על שלושה יעדים סעודיים: מטה אראמכו בדמאם, נמל התעופה על שם המלך ח'אלד בריאד ובית הזיקוק של אראמכו בריאד. האיום הגיע בתגובה להתרעת פינוי שפרסמה סעודיה.

קובי אטינגר
08:53

משטרת טורקיה השתלטה על ערוץ טלוויזיה של האופוזיציה

משטרת טורקיה השתלטה הבוקר על ערוץ הטלוויזיה Halk TV, הערוץ הכלכלי הפופולרי ביותר במדינה המזוהה עם האופוזיציה. שוטרים פשטו לפנות בוקר על משרדי הערוץ, השידור נקטע ומונה נאמן מטעם המשטר שמפקח על הערוץ.

קובי אטינגר
08:51

אילהאן עומאר בצרות: החקירה הפדרלית נגד שונאת ישראל מסתבכת 

פשיטה של ה-FBI בוושינגטון, בדיקת נכסים וחשיפה חדשה על שינוי גילה ברישומים: האם שונאת ישראל הגדולה בקונגרס זייפה מסמכים כדי לקבל אזרחות אמריקנית, והאם הטענות לרדיפה פוליטית הן רק מסך עשן? (חדשות בעולם)

דני שפיץ
08:41

צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק חטופים בשבי | תיעוד דרמטי מרגע החיסול

מומן אחמד סלאמה אי חוסל בתקיפה אווירית במרחב העיר עזה • המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים ופעל לשיקום יכולות הארגון | המבצע הממוקד (צבא וביטחון)

ב. ניסני
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר