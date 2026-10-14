צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק חטופים בעיר עזה

מבזקים נוספים
שיעור לחיים: גנב פלאפונים ולמד לקח במהירות של 130 קמ"ש
ניסיון חטיפת טלפון בתחנת רכבת בהודו הסתיים בתיעוד דרמטי שהופץ ברשת | כשהרכבת החלה להתרחק מהרציף, החשוד מצא את עצמו במצב מסוכן במיוחד (חדשות בעולם)דני שפיץ
"אשריך שנתפסת, אליהו": שירה ודמעות בשערי כלא 10
מאות מתלמידי ובוגרי ישיבת ״אורחות מאיר״ התכנסו אמש לעצרת תפילה וזעקה מול כלא 10 בבית ליד, בעקבות מעצרו החריג של חברם אליהו דבדה שנלקח מביתו באישון לילה • ראש הישיבה הורה: "זו חובה קדושה" (עולם הישיבות)קובי ישראל
39 שנים לאחר הסתלקות האדמו"ר זצ"ל - בקרוב תושלם חלוקת הירושה המפוארת
לאחר שסערת חלוקת הירושה בחצר סאטמר עוררה סערה בעולם החסידות, כעת נודע ל"כיכר השבת" כי גל ה"חלוקות" מגיע לחצר הקודש טשערנוביל | האחים האדמו"רים מתכוננים להשלים עד ליום ההילולא של אביהם זצ"ל את חלוקת העיזבון ההיסטורי | שמאים כבר החלו בהערכת הספרייה העתיקה הכוללת ש"ס מדפוס סלאוויטע, כתרי ספרי תורה ונכסי נדל"ן יוקרתיים | העסקנים מדווחים על פריטים נדירים שנעלמו במרוצת השנים ועל שאלות נוקבות שמטרידות את החצר | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
בהשתתפות האורח מבורו פארק | טיש הילולא בקופיטשניץ
זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ ערך אמש (שלישי) את השולחה"ט לרגל הילולת הרה"ק מרוז'ין זי"ע | בטיש השתתפו כלל החסידים, וכן חתנו, האדמו"ר מביאלה, והאדמו"ר מסוקליא המתגורר בבורו פארק ומבקר בימים אלו בארץ הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
צה"ל איתר מטען ועמדת שהייה של חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד
במבצע של כוחות צה"ל לאיתור תשתיות טרור בדרום לבנון אותרו מטען ועמדת שהייה של ארגון הטרור חיזבאללה | תיעוד (צבא)ב. ניסני
דיווח: איראן משנה את הטקטיקה שלה - כדי לפגוע אישית בטראמפ | כך עובדת השיטה
גורמים בכירים בטהרן הודו בפני רויטרס כי המשטר משנה את הטקטיקה שלו במטרה לפגוע בטראמפ לקראת בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר | במקביל, איראן נעזרת בסירות קטנות לאיסוף מודיעין ומתכננת להרחיב את הפעילות גם למפרץ עומאן ולמים מול חופי קטאר ואיחוד האמירויות (חדשות)ישראל גראדווהל
חללית ועיניים ירוקות: האם נחשף הדג המוזר והנדיר בעולם?
החללית הפרטית שלו עשויה מכיפה שקופה לגמרי, והיצור הביזארי הזה מוכיח שהמציאות עולה דמיון (חדשות בעולם)דני שפיץ
בשלושה מעמדי הוד; כך חגגו את שמחת החלאקה לבנש"ק מויז'ניץ וביאלה ב"ב
בשורת מעמדים מרגשים נחגגה שמחת החלאקה לנין האדמו"ר מויז'ניץ, נכד לבנו הרה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מביאלה ב"ב | צפו בתיעוד מהמעמדים במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ, בבית מדרשו של הרבי מביאלה ב"ב, ומהכנסת הילד לתלמוד התורה (חסידים)כיכר השבת