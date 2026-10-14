 דלג לתוכן הראשי
עמק הסיליקון כמרקחה

זו כבר אמונה דתית: מדעני ה-AI ממליצים לכולם לחזור לעשן סיגריות

בריאיון דרמטי לרשת CBS, חשף סמנכ"ל פלנטיר תופעה מצמררת בקרב מפתחי הטכנולוגיה | ההסבר שלהם למעשים שלהם נשמע כמעט דמיוני, אך לטענתם מדובר בהימור בטוח (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
שאיאם סנקר, סמנכ"ל הטכנולוגיות של חברת פלנטיר, (צילום: מסך)

שאיאם סנקר, סמנכ"ל הטכנולוגיות של חברת פלנטיר, טוען כי חוקרי בינה מלאכותית החלו לעשן סיגריות כדי להמחיש לעמיתיהם עד כמה הם מאמינים ביכולתה של הטכנולוגיה לרפא סרטן בעתיד.

בריאיון לתוכנית החדשות האמריקנית "פייס דה ניישן" ברשת סי־בי־אס, הסביר סנקר כי אותם חוקרים מבקשים להראות שהם מוכנים להמר על עתיד הבינה המלאכותית. לדבריו, ההיגיון שלהם הוא שאם הטכנולוגיה אכן תצליח לרפא סרטן, הסיכונים הבריאותיים של העישון עשויים לקבל בעתיד מענה.

עישון (צילום: שאטרסטוק )

סנקר תיאר את התופעה כחלק ממה שכינה "אשליה חברתית" ו"פסיכוזה המונית" סביב הבינה המלאכותית. הוא טען כי חלק מאנשי עמק הסיליקון מפתחים אמונה כמעט דתית בבינה מלאכותית כללית, טכנולוגיה עתידית שאמורה להיות מסוגלת לבצע מגוון רחב של משימות אינטלקטואליות ברמה אנושית או מעבר לה.

לדבריו, אותם אנשים ממלאים את החלל הרוחני בחייהם באמצעות מה שכינה "אל המכונה" של הבינה המלאכותית הכללית. סנקר קשר את הדברים לרעיון המזוהה עם הפילוסוף בלז פסקל, שלפיו קיים באדם חלל רוחני שאותו הוא מבקש למלא.

התופעה אינה מוגבלת, לפי דיווחים בענף, לחוקרים בלבד. גם יזמים ומשקיעים בעולם הטכנולוגיה אימצו בשנים האחרונות עישון כחלק מתדמית פחות מהוקצעת, ולעיתים גם כאמצעי ליצירת קשרים חברתיים.

אבי שיפמן, מייסד חברת הטכנולוגיה פרנד, התבטא בעבר ברוח דומה ואמר כי עד שאדם יחלה בסרטן ריאות, רובוטים המבוססים על בינה מלאכותית כבר אמורים לרפא את המחלה.
סרטןסיגריותעישוןבינה מלאכותיתAI

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר