שאיאם סנקר, סמנכ"ל הטכנולוגיות של חברת פלנטיר, טוען כי חוקרי בינה מלאכותית החלו לעשן סיגריות כדי להמחיש לעמיתיהם עד כמה הם מאמינים ביכולתה של הטכנולוגיה לרפא סרטן בעתיד.

בריאיון לתוכנית החדשות האמריקנית "פייס דה ניישן" ברשת סי־בי־אס, הסביר סנקר כי אותם חוקרים מבקשים להראות שהם מוכנים להמר על עתיד הבינה המלאכותית. לדבריו, ההיגיון שלהם הוא שאם הטכנולוגיה אכן תצליח לרפא סרטן, הסיכונים הבריאותיים של העישון עשויים לקבל בעתיד מענה.

סנקר תיאר את התופעה כחלק ממה שכינה "אשליה חברתית" ו"פסיכוזה המונית" סביב הבינה המלאכותית. הוא טען כי חלק מאנשי עמק הסיליקון מפתחים אמונה כמעט דתית בבינה מלאכותית כללית, טכנולוגיה עתידית שאמורה להיות מסוגלת לבצע מגוון רחב של משימות אינטלקטואליות ברמה אנושית או מעבר לה.

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לדבריו, אותם אנשים ממלאים את החלל הרוחני בחייהם באמצעות מה שכינה "אל המכונה" של הבינה המלאכותית הכללית. סנקר קשר את הדברים לרעיון המזוהה עם הפילוסוף בלז פסקל, שלפיו קיים באדם חלל רוחני שאותו הוא מבקש למלא.

התופעה אינה מוגבלת, לפי דיווחים בענף, לחוקרים בלבד. גם יזמים ומשקיעים בעולם הטכנולוגיה אימצו בשנים האחרונות עישון כחלק מתדמית פחות מהוקצעת, ולעיתים גם כאמצעי ליצירת קשרים חברתיים.

אבי שיפמן, מייסד חברת הטכנולוגיה פרנד, התבטא בעבר ברוח דומה ואמר כי עד שאדם יחלה בסרטן ריאות, רובוטים המבוססים על בינה מלאכותית כבר אמורים לרפא את המחלה.