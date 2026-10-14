אילהאן עומאר בצרות: החקירה הפדרלית נגד שונאת ישראל מסתבכת 

שוטרי תחנת טייבה עצרו אמש חמישה חשודים בעקבות קטטה המונית שפרצה במהלך חתונה באולם אירועים בעיר. הקטטה פרצה לאחר שאורחת נפצעה באורח קל מחפץ שנפל עליה ופונתה לטיפול רפואי. בני משפחתה הגיעו לאולם וביקשו להיכנס, אך כניסתם סורבה. כתוצאה מכך התפתח עימות אלים בינם לבין החוגגים שהסלים לקטטה המונית. השוטרים השתלטו על המעורבים והפסיקו את הקטטה. החשודים, תושבי טייבה בשנות ה-20, הועברו לחקירה. ברשות אחד מהם נתפס חפץ חד. בהתאם לממצאי החקירה יוחלט על הבאתם לבית המשפט בבקשה להאריך מעצרם. במקביל יחל הליך בדיקת רישוי העסק.

קובי רוזן