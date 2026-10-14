אילהאן עומאר בצרות: החקירה הפדרלית נגד שונאת ישראל מסתבכת 

מבזקים נוספים
משטרת טורקיה השתלטה על ערוץ טלוויזיה של האופוזיציה
משטרת טורקיה השתלטה הבוקר על ערוץ הטלוויזיה Halk TV, הערוץ הכלכלי הפופולרי ביותר במדינה המזוהה עם האופוזיציה. שוטרים פשטו לפנות בוקר על משרדי הערוץ, השידור נקטע ומונה נאמן מטעם המשטר שמפקח על הערוץ.קובי אטינגר
צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק חטופים בשבי | תיעוד דרמטי מרגע החיסול
מומן אחמד סלאמה אי חוסל בתקיפה אווירית במרחב העיר עזה • המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים ופעל לשיקום יכולות הארגון | המבצע הממוקד (צבא וביטחון)ב. ניסני
טראמפ שיתף סרטונים קשים לצפייה: אפילו תומכיו הרימו גבה
נשיא ארצות הברית הפיץ סרטון המתעד תקיפה קטלנית של נמר בגן חיות בבריטניה, ובהמשך שיתף סרטון נוסף של תקיפות בעלי חיים | בעוד משפחת ההרוג מבקשת להפסיק להפיץ את התיעוד (חדשות בעולם)דני שפיץ
חתונה בטייבה הופסקה בעקבות קטטה המונית - 5 נעצרו
שוטרי תחנת טייבה עצרו אמש חמישה חשודים בעקבות קטטה המונית שפרצה במהלך חתונה באולם אירועים בעיר. הקטטה פרצה לאחר שאורחת נפצעה באורח קל מחפץ שנפל עליה ופונתה לטיפול רפואי. בני משפחתה הגיעו לאולם וביקשו להיכנס, אך כניסתם סורבה. כתוצאה מכך התפתח עימות אלים בינם לבין החוגגים שהסלים לקטטה המונית. השוטרים השתלטו על המעורבים והפסיקו את הקטטה. החשודים, תושבי טייבה בשנות ה-20, הועברו לחקירה. ברשות אחד מהם נתפס חפץ חד. בהתאם לממצאי החקירה יוחלט על הבאתם לבית המשפט בבקשה להאריך מעצרם. במקביל יחל הליך בדיקת רישוי העסק.קובי רוזן
נהג טרקטורון פסול רישיון נמלט משוטר ונעצר לאחר התנגשות
שוטר מיחידת יואב זיהה טרקטורון שנסע בפראות בכניסה לשדרות וחצה רמזור אדום. במהלך מרדף כמעט פגע הנהג בשני הולכי רגל, לא נתן זכות קדימה לרכבים והתנגש בעוצמה ברכב. החשוד הועף מהטרקטורון וניסה להימלט ברגל, אך נעצר. התברר כי הוא פסול לנהיגה והיה במעצר בית. לאחר מעצרו איים על השוטר. הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.קובי רוזן
דיווח: מפקד כוח קודס מינה מפקד חדש ליחידת ההתנקשויות האיראנית
אסמאעיל קאאני מינה את מוג'תבא חק-לסאן לעמוד בראש יחידה 600 • המערך שונה לאחר חשיפת פעילותו וחיסול מפקדו הקודם | השינוי המבני בזרוע הטרור (בעולם)קובי רוזן
"כל עולם התורה מתייצב עמך": הגר"א סאלים במכתב לתלמיד הישיבה העצור בכלא הצבאי
ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים במכתב חיזוק מרגש לבחור הישיבה אליהו דברה שנעצר על ידי המשטרה הצבאית בגין 'עריקות' | "שכינתא בגלותא עמך, אשריך שנתפסת על דברי תורה לקדש שם שמים" • המכתב המלא (חרדים)ישי כהן
טרגדיה בדרך בן צבי: צעיר בן 29 נהרג בתאונה עצמית קטלנית | תיעוד מהזירה
רכב פרטי התנגש בעוצמה בעמוד בדרך בן צבי • כוחות הרפואה נלחמו על חייו של הנהג וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות תוך פינוי לבית החולים וולפסון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו (חדשות)קובי אטינגר