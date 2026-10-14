טראמפ מאיים על החות'ים: "לא אשכח" את התקיפות על סעודיה

הנשיא דונלד טראמפ אמר הלילה בעצרת בחירות כי ארה"ב תפעל נגד איראן. "חכו עד שתראו מה נעשה לאיראן. אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. פחות או יותר הגענו לקצה גבול הסבלנות שלנו. כבר נמאס לנו" אמר.

קובי אטינגר