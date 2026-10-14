טראמפ מאיים על החות'ים: "לא אשכח" את התקיפות על סעודיה

מבזקים נוספים
צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק חטופים בשבי
צה"ל תקף אתמול במרחב העיר עזה וחיסל את מומן אחמד סלאמה אי, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל לקח חלק במהלך המלחמה בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב העיר עזה. בתפקידו שימש כסייען למפקדי חטיבת עזה בארגון הטרור. בעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסה לשקם את יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום.ב. ניסני
מבוכה בסעודיה: התקיפות הקטלניות בתימן היו של ישראל
תיעוד ההפצצות בתימן שהופץ ברשת כדי להפגין עוצמה צבאית סעודית התברר כפעולה ישראלית מן העבר | בעוד המערכה מול החות'ים מתרחבת והאיומים על מתקני הנפט גוברים – ריאד סופגת מכה תדמיתית קשה (חדשות בעולם)דני שפיץ
ארגנטינה פנתה לבית הדין הבינלאומי נגד קידוחי בריטניה באיי פוקלנד
ארגנטינה פנתה לבית הדין הבינלאומי לדיני ים בבקשה לנקוט צעדי חירום ולמנוע את הקידוחים של בריטניה וחברה ישראלית ליד איי פוקלנד (איי מלווינס). הפנייה מבוססת על מחלוקת בנושא הריבונות על האיים. בית הדין רשאי להורות על עצירת הקידוחים.קובי אטינגר
טראמפ מאיים על איראן: "נחית עליה מכה קשה"
הנשיא דונלד טראמפ אמר הלילה בעצרת בחירות כי ארה"ב תפעל נגד איראן. "חכו עד שתראו מה נעשה לאיראן. אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. פחות או יותר הגענו לקצה גבול הסבלנות שלנו. כבר נמאס לנו" אמר.קובי אטינגר
פיקוד מרכז ארה"ב דוחה טענות איראן על שליטה במצר הורמוז
פיקוד מרכז של ארה"ב הגיב לטענות מפקד חיל הים האיראני לפיהן איראן שולטת במצר הורמוז. לדברי הפיקוד, למפקד חיל הים של משמרות המהפכה אין חיל ים, וארה"ב ושותפותיה הן השולטות במצר. אתמול העבירה ארה"ב יותר מ-19 מיליון חביות נפט במצר.קובי אטינגר
החות'ים תקפו מטה אראמכו בסעודיה בטיל בליסטי
החות'ים תקפו הלילה את מטה חברת אראמכו בדמאם שבסעודיה, כ-1,300 ק"מ מצנעא. הסעודים אישרו כי המטה נפגע והתלקחה שריפה מוגבלת, אך לא היו נפגעים. התקיפה בוצעה לאחר שהדובר הצבאי של החות'ים איים על שלושה יעדים סעודיים: מטה אראמכו בדמאם, נמל התעופה על שם המלך ח'אלד בריאד ובית הזיקוק של אראמכו בריאד. האיום הגיע בתגובה להתרעת פינוי שפרסמה סעודיה.קובי אטינגר
משטרת טורקיה השתלטה על ערוץ טלוויזיה של האופוזיציה
משטרת טורקיה השתלטה הבוקר על ערוץ הטלוויזיה Halk TV, הערוץ הכלכלי הפופולרי ביותר במדינה המזוהה עם האופוזיציה. שוטרים פשטו לפנות בוקר על משרדי הערוץ, השידור נקטע ומונה נאמן מטעם המשטר שמפקח על הערוץ.קובי אטינגר
אילהאן עומאר בצרות: החקירה הפדרלית נגד שונאת ישראל מסתבכת
פשיטה של ה-FBI בוושינגטון, בדיקת נכסים וחשיפה חדשה על שינוי גילה ברישומים: האם שונאת ישראל הגדולה בקונגרס זייפה מסמכים כדי לקבל אזרחות אמריקנית, והאם הטענות לרדיפה פוליטית הן רק מסך עשן? (חדשות בעולם)דני שפיץ