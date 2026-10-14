בהילולת אבי השושלת; הרבי מוואסלוי ערך את הטיש בבני ברק

אבישי בן חיים הציב את הדילמה, אראל סג"ל החזיק בעמדה הנגדית, וראש הממשלה השיב עם סיפור משפחתי על תוכנית אוגנדה והסביר מדוע, מבחינתו, אי אפשר להבין את ז'בוטינסקי בלי הרצל (חדשות בארץ)

דני שפיץ