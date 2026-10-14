בשילוב מלווה מלכה; שמחת אירוסי נכד האדמו"ר מסאטמר

מבזקים נוספים
דרמה בעצרת: טראמפ קרא לנאשמים, שלף עט - וחתם על חנינה מול מיליוני צופים
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע אמש במהלך מסע בחירות באלסקה, כאשר החליט להעניק חנינה נשיאותית לשני נאשמים - בנוכחותם ומול המצלמות | הנשיא קרא לשניים והודיע להם: "אתם נקיים כמו תינוק שנולד" (חדשות)כיכר השבת
כשסכינים קשורות לידיו: בן 59 יצא למסע דקירות מחריד בקניון
כשסכינים קשורות לשתי ידיו, גבר בן 59 דקר עוברי אורח במרכז קניות בדרום קוריאה | לפחות עשרה בני אדם נפצעו, בהם צעירה במצב אנוש (בעולם)אריה רוזן
תינוק בן חצי שנה מאושפז בטיפול נמרץ; הוא לא חוסן וזה מה שקרה לו
תינוק בן חצי שנה שלא חוסן בחיסוני השגרה אובחן עם דלקת קרום המוח חיידקית • הועבר לטיפול נמרץ במרכז הרפואי שערי צדק | הרופאים מזהירים (בריאות)קובי אטינגר
הרוג בעימות בין חמולות פלסטיניות ליד שכם
פלסטיני בן 30 נהרג בעימות אלים בין חמולות פלסטיניות ליד תחנת דלק בכפר צרה, ממערב לשכם. ההרוג זוהה כעבדו עבדאללה.קובי אטינגר
משפט שלמה בשידור חי: נתניהו נדרש להכריע מול המצלמות
אבישי בן חיים הציב את הדילמה, אראל סג"ל החזיק בעמדה הנגדית, וראש הממשלה השיב עם סיפור משפחתי על תוכנית אוגנדה והסביר מדוע, מבחינתו, אי אפשר להבין את ז'בוטינסקי בלי הרצל (חדשות בארץ)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
מתופפים באלות כדי להפחיד מפגינים - ושועטים לקרב: מראות מלחמה מרחובות צרפת
מלחמות הרחוב בין שוטרים למפגינים בצרפת התחדשו אמש לאחר שארגוני המפגינים הודיעו על הגל החמישי של מחאות הסטודנטים במדינה | בתיעודים מצרפת נראה הכאוס ברחובות והעימותים הישירים בין שוטרים למפגינים (בעולם)ישראל גראדווהל
שיעור לחיים: גנב פלאפונים ולמד לקח במהירות של 130 קמ"ש
ניסיון חטיפת טלפון בתחנת רכבת בהודו הסתיים בתיעוד דרמטי שהופץ ברשת | כשהרכבת החלה להתרחק מהרציף, החשוד מצא את עצמו במצב מסוכן במיוחד (חדשות בעולם)דני שפיץ