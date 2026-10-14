משפט שלמה בשידור חי: נתניהו נדרש להכריע מול המצלמות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע אמש במהלך מסע בחירות באלסקה, כאשר החליט להעניק חנינה נשיאותית לשני נאשמים - בנוכחותם ומול המצלמות | הנשיא קרא לשניים והודיע להם: "אתם נקיים כמו תינוק שנולד" (חדשות)

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