מבזקים נוספים
אזרחית זרה נעצרה אחרי שהסיתה נגד ראש הממשלה ותמכה בטרור
שוטרי מחוז ש"י עצרו אזרחית זרה לאחר שנוטרו פרסומיה בהם בין היתר בעת שלבשה חולצה עליה תמונתו של ראש ממשלת ישראל עם סימון כוונת על ראשו. בסיום חקירתה נכלאה. הבוקר, הועברה לרשות האוכלוסין וההגירה לטובת שימוע טרם גירושה מישראל (משטרה)קובי רוזן
תיעוד דרמטי: סוכני ה-FSB פשטו על חדר המלון - ועצרו את העיתונאי היפני
כוחות הביטחון הרוסיים עצרו את כתב העיתון היפני "הוקאידו שימבון" והעבירו אותו למוסקבה, שם הורה בית המשפט להחזיקו במעצר למשך כחודשיים | במוסקבה טוענים כי אסף מידע ביטחוני עבור המודיעין היפני | בתיעוש דרמטי שפרסמה רוסיה נראה רגע המעצר של החשוד (בעולם)ישראל גראדווהל
תאונה קשה בין משאית לאוטובוס בכביש 91 - שני פצועים קשה
תאונת דרכים קשה אירעה בצהריים בין משאית לאוטובוס בכביש 91 סמוך לצומת מחניים. צוותי מד"א מטפלים במקום בשני גברים במצב קשה ובמספר פצועים קל מנוסעי האוטובוס. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 12:00.קובי רוזן
חשד לנפל אמל"ח ישן ביער אשתאול - חבלנים פועלים במקום
לפני זמן קצר התקבל דיווח על חפץ חשוד שאותר על ידי אזרח באזור יער אשתאול, שעל פי החשד מדובר בנפל של פריט אמצעי לחימה ישן. לוחמי מג"ב מתחנת מטה יהודה הוזעקו למקום וסגרו את האזור. חבלני מחוז ירושלים פועלים כעת לבדיקת החפץ החשוד, וצפוי להישמע באזור קול פיצוץ. המשטרה קוראת לציבור שלא להתקרב לחפצים חשודים ולדווח מיד למוקד 100.קובי רוזן
בנט על דברי גולן: "מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב" היא הצהרה נוראה
נפתלי בנט התייחס לדברי יאיר גולן בכנס התאחדות התעשיינים: "'מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב'? זו הצהרה נוראה שלו, טמטום יש. אני לא ריבון למה כל אחד אומר".כיכר השבת
המסכים הוחשכו: כוחות ארדואן השתלטו על ערוץ הטלוויזיה
מאות שוטרים הגיעו בשעות הבוקר למשרדי הערוץ באיסטנבול, העובדים לא הורשו להיכנס והשידור החי נקטע. במקביל, הרשויות הורו על מעצרים במסגרת חקירה פלילית (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
עף מעוצמת ההתנגשות: נהג טרקטורון נכנס ברכב במהלך מרדף דרמטי | צפו
נהג טרקטורון הפסול לנהיגה נמלט משוטר, נסע בפראות ונעצר לאחר שהתנגש ברכב | כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים הוגשו נגדו (בארץ)משה בשן