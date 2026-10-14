מבזקים נוספים
רבי איצ'לה רץ לרחוב להרים בדיל סיגריה שהשליך - וזה ההסבר שנתן לרבנית
פעם אחת ישב רבי איצ'לה בלאזר במרפסת ביתו בחצר שטרויס ועישן סיגריה | כאשר התקרב לסיימה, השליך את בדיל הסיגריה מן המרפסת אל הרחוב שלמטה כעבור מספר רגעים רץ במהירות והרים את בדיל הסיגריה | כשהרבנית ניסתה להבין למה - זה מה שהוא הסביר לה | פרק 9 (היסטוריה)ישראל שפירא
טיבי: הרשימה המשותפת תתמוך בוועדת חקירה על אירועי 7 באוקטובר
חבר הכנסת איימן טיבי הודיע בכנס התעשיינים כי הרשימה המשותפת תצביע בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת אירועי הטבח ב-7 באוקטובר.כיכר השבת
השגרירות העשירית: קולומביה פותחת שגרירות בירושלים; "יום חג ליחסים"
שר החוץ סער קבע מזוזה בכניסה למבנה של השגרירות החדשה של קולומביה בירושלים • מדובר בשגרירות העשירית שמוצבת בבירת ישראל | צעד היסטורי בחידוש היחסים (בעולם)דוד הכהן
נתניהו: תיק הביטחון צריך להישאר בליכוד
ראש הממשלה נתניהו אמר בראיון לגלי צה"ל כי תיק הביטחון צריך להישאר בליכוד, בתגובה לבן גביר.כיכר השבת
טיבי: נבלע צפרדעים גדולות יותר כדי למנוע חזרת נתניהו
ח"כ אחמד טיבי הצהיר בכנס התעשיינים כי מוכן לבלוע "צפרדעים יותר גדולות מבעבר" כדי למנוע את חזרתו של נתניהו לשלטון. כשנשאל אם יישאר בממשלה גם אם תתקוף בעזה, לבנון ויהודה ושומרון, השיב: "לא אומר איזה גודל צפרדעים אבלע".כיכר השבת
פועל בן 43 נפצע בינוני בנפילה מסולם בקרית גת
פועל בן 43 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם בגובה כ-3 מטרים ברחוב לבונה בקרית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום, והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
סער חנך את שגרירות קולומביה בירושלים — העשירית בבירה
שר החוץ גדעון סער חנך היום את שגרירות קולומביה בירושלים. "זוהי השגרירות העשירית שנפתחת בירושלים. מאז כניסתי לתפקיד, לפני פחות משנתיים, הוכפל מספר השגרירויות בירושלים" אמר סער, והוסיף כי "יהיו בעזרת השם עוד. בקרוב".קובי אטינגר
בן 30 נפצע בינוני בתאונה עצמית בכביש 40 סמוך לאחוזם
גבר כבן 30 נפצע בינוני בתאונת דרכים עצמית בכביש 40 סמוך לאחוזם. הרכב התהפך לתעלה. צוותי איחוד הצלה העניקו לנפגע טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית חולים במצב בינוני.קובי רוזן