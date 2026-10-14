פעם אחת ישב רבי איצ'לה בלאזר במרפסת ביתו בחצר שטרויס ועישן סיגריה | כאשר התקרב לסיימה, השליך את בדיל הסיגריה מן המרפסת אל הרחוב שלמטה כעבור מספר רגעים רץ במהירות והרים את בדיל הסיגריה | כשהרבנית ניסתה להבין למה - זה מה שהוא הסביר לה | פרק 9 (היסטוריה)

ישראל שפירא