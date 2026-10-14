גם דיינות אפשר ללמוד אחרת: הכירו את המסלול שמפתיע רבנים

מבזקים נוספים
הפוסק הספרדי חשף סדרת סיפורים מופלאים על מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל | צפו
הפוסק הספרדי הגאון רבי בנימין חותה התמקד בשיעורו השבועי בדמותו ומשנתו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל לרגל יום ההילולא, וחשף סדרת סיפורים מופלאה על מרן ומה אנחנו לוקחים לעצמנו | צפו (חרדים)חזקי שטרן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
רונן בר תבע את נתניהו: האם לרה"מ תעמוד זכות החסינות? | עושים סדר
ראש השב"כ לשעבר הגיש תביעת לשון הרע נגד ראש הממשלה, אך פסיקות קודמות מלמדות כי התביעה עשויה להיתקל במכשול משמעותי: החסינות המוענקת לנבחרי ציבור. מה קבעו בתי המשפט במקרים דומים?משה כהן
עמלות יתר: בנק דיסקונט יחזיר מיליון ש"ח ללקוחות
בית המשפט אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד בנק דיסקונט • הבנק גבה עמלות כפולות על פירעון מוקדם של משכנתאות • שיעור ההחזר הוגדל ל-75% מהעמלות העודפות | כל הפרטים (כלכלה בארץ)דניאל הרץ
פיצוץ במפעל אינטל: 3 פצועים עם כוויות וחשש לדליפת חומרים מסוכנים
לפני זמן קצר התרחש פיצוץ במפעל אינטל ויש חשש לדליפת חומרים מסוכנים במקום, על פי דיווחי כונני החירום, ישנם שלושה עובדים פצועים באורח קשה במקום (חדשות בארץ)כיכר השבת
בראשות שלושת הבנים | כלל רבני ויז'ניץ התכנסו לכינוס רב רושם
כלל רבני חצה"ק ויז'ניץ מכל רחבי ארה"ק התכנסו לכינוס רב רושם בראשות שלושת בניו של האדמו"ר | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר משבט הלוי | במהלך הכינוס הרחיבו בשיח בענייני הנהגת הבית היהודי | תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים
דיווח ראשוני: שלושה נפצעו קשה בפיצוץ במפעל אינטל בקרית גת
על פי דיווחים ראשוניים מקרית גת, לפני זמן קצר התרחש פיצוץ במפעל אינטל וכרגע ידוע על שלושה פצועים באורח קשה במקום (חדשות בארץ)כיכר השבת
"אי אפשר לגנוב בחירות": נעם סולברג בביקור במרכז הלוגיסטי | 13 יום לבחירות
יו"ר ועדת הבחירות נועם סולברג ביקר היום במרכז המבצעי של הוועדה בשוהם • 450 מיליון פתקים ו-12,018 קלפיות | "משוכנעים שלגנוב בחירות אי אפשר" (בארץ)קובי אטינגר