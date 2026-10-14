עמלות יתר: בנק דיסקונט יחזיר מיליון ש"ח ללקוחות

( צילום: נתי שוחט, פלאש 90 )

בשורה משמעותית לעשרות אלפי נוטלי משכנתאות: סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת רחל ברקאי, אישרה הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד בנק דיסקונט בגין גביית עמלות יתר בעת פירעון מוקדם של הלוואות דיור. במסגרת ההסדר, הוערך היקף הפיצוי לחברי הקבוצה בכ-950 אלף שקלים.

לפי התביעה שהגישה חגית טימסית, בנק דיסקונט גבה שלא כדין עמלה תפעולית בסך 60 שקלים עבור כל מסלול נפרד בתוך אותה הלוואת משכנתה – כגון ריבית קבועה, פריים או צמודת מט"ח – במקום לגבות עמלה אחת בלבד על האירוע כולו. התובעת טענה כי שיטת גבייה זו הובילה לחיוב כפול ולא חוקי של לקוחות הבנק.

אילוסטרציה ( צילום: יח"צ )

בעקבות הנחיית המפקח על הבנקים, הפסיק דיסקונט את שיטת הגבייה כבר בספטמבר 2021. לאחר התערבות היועצת המשפטית לממשלה והמלצת בית המשפט, הסכים הבנק להעלות את שיעור ההחזר ללקוחות מ-60% ל-75% מהעמלות העודפות שנגבו, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה. ש הפתעה של 64 מיליון ₪: הזוכה הסתיר מאשתו את הזכייה אסף מגידו | מקודם בת 78 שקעה בחובות עקב הימורי בנה: 340 אלף ש"ח נמחקו דניאל הרץ | 15:29 מי הלקוחות הזכאים להחזר? הקבוצה הזכאית כוללת כל לקוח שחויב בעמלה תפעולית העולה על 60 שקלים בעת פירעון מוקדם של משכנתה, בין התאריכים 26 באוקטובר 2016 עד ספטמבר 2021. מדובר בעשרות אלפי לקוחות שנפגעו משיטת הגבייה הכפולה. בעלי חשבון פעיל בבנק יקבלו את הכסף ישירות לחשבון הבנק שלהם בתוך 90 ימים מיום אישור ההסדר. לקוחות שסגרו את חשבונם בבנק יקבלו המחאה בנקאית בדואר לכתובתם המעודכנת במערכות הבנק. הסדר הפשרה מהווה תקדים חשוב בתחום הבנקאות, ומדגיש את חשיבות הפיקוח על שיטות גבייה של הבנקים. יצוין כי בשנים האחרונות התקבלו מספר תביעות ייצוגיות נגד בנקים בגין גביית עמלות יתר, והסדר זה מצטרף לשורה של החזרים כספיים ללקוחות שנפגעו מנוהלי גבייה בעייתיים.

בנקים בישראל ( צילום: AI )

בנק דיסקונט, אחד הבנקים הגדולים במשק, עובר בתקופה האחרונה שינויים ארגוניים משמעותיים. השבוע אושר מיזוג בנק מרכנתיל עם בנק דיסקונט, צעד שנועד לחזק את מעמדה התחרותי של קבוצת דיסקונט בסביבה הבנקאית המשתנה.

לקוחות שאינם בטוחים אם הם נמנים עם הקבוצה הזכאית מוזמנים לפנות למוקד השירות של בנק דיסקונט לקבלת הבהרות. חשוב לוודא שפרטי הכתובת מעודכנים במערכות הבנק כדי להבטיח קבלת ההחזר הכספי במועד.