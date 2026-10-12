הפתעה של 64 מיליון ₪: הזוכה הסתיר מאשתו את הזכייה 

יומיים בלבד לאחר ההגרלה שבה זכה בפרס הראשון במסלול הדאבל לוטו בסכום של 64 מיליון ₪, הגיע הזוכה המאושר לבית מפעל הפיס כדי להשלים את הליך קבלת הפרס. למרות גודל הבשורה, הוא עדיין התקשה לעכל את הזכייה ששינתה את חייו.

לדבריו, הכול התחיל ברגע שגרתי לכאורה, כאשר סרק את טופס ההגרלה. בתוך שניות הופיע על המסך סכום הזכייה, והוא התקשה להאמין למה שעיניו רואות. "שפשפתי את העיניים כמה פעמים", סיפר בחיוך, "כדי לוודא שאני לא טועה".

למרות ההתרגשות העצומה, הוא החליט לשמור את הסוד לעצמו, לפחות לעוד כמה שעות. כאשר הגיע המועד להגיע לבית מפעל הפיס, ביקש מאשתו להצטרף אליו. הוא סיפר לה כי מדובר בפגישה חשובה ואף ביקש ממנה לאחל לו הצלחה.

השניים הגיעו לאזור בית מפעל הפיס והחנו את רכבם במרחק קצר מהמקום. בעוד אשתו ממתינה בסמוך לרכב, נכנס הזוכה להשלים את התהליך הנדרש. רק לאחר שיסיים את הביקור, כך תכנן, יחשוף בפניה את הסיבה האמיתית להגעתם.

ש מפעל הפיס מרחיב את ההשקעה בקהילה ובתושבי בית שמש כיכר השבת | מקודם

מאחורי סיפור הזכייה מסתתר גם סיפור אישי מרגש. בשנה האחרונה איבד הזוכה את אביו, ולזכרו רכש ספר תורה.

הוא מספר כי אינו משתתף בכל הגרלה, אלא נוהג לרכוש כרטיס רק כאשר סכומי הפרסים גבוהים במיוחד וציין "אני קונה חלום ב־66 שקלים". את המספרים הוא בוחר באקראי בלבד, והפעם הבחירה המקרית הובילה אותו לזכייה יוצאת דופן של 64 מיליון ₪.

הזוכה, אשר לדבריו תורם באופן קבוע ומסייע לנזקקים, כבר יודע כיצד תרומתו לקהילה תושפע מהזכייה. אחת ההחלטות הראשונות שקיבל היא להגדיל משמעותית את היקף התרומות והסיוע שהוא מעניק לאחרים.

למרות הזכייה העצומה והאפשרויות החדשות שנפתחו בפניו, הוא בוחר לסכם את הרגע המכונן במסר פשוט ואישי: "הכי חשוב להיות שמח גם אם יש לך כסף וגם אם אין לך כסף".