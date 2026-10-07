הדירקטוריונים אישרו את מיזוג בנק מרכנתיל עם בנק דיסקונט

מיזוג פעילות הבנקים יאיץ את יישום התוכנית האסטרטגית שמוביל מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אבי לוי, ויחזק את מעמדה התחרותי של קבוצת דיסקונט בסביבה הבנקאית המשתנה. המיזוג יאפשר את התאמת מבנה הפעילות של קבוצת דיסקונט לאתגרים העסקיים, הטכנולוגיים והתפעוליים של המערכת הבנקאית וכן יתרום למינוף הנכסים הייחודיים של שני הבנקים, לצד צמצום חפיפה תפעולית והתייעלות.

ההחלטה התקבלה לאחר השלמת תהליך בחינה יסודי ומעמיק, אשר נוהל על ידי מוריס דורפמן, ראש חטיבת אסטרטגיה, כספים ואחזקות בבנק דיסקונט.

בנק מרכנתיל, בניהולו של המנכ"ל ברק נרדי, הינו הבנק עם פריסת הסניפים הרחבה ביותר בחברה הערבית והוא מהבנקים הצומחים בחברה החרדית. כמו כן, הבנק פועל בהצלחה במגזר העסקים הקטנים והבינוניים ובעל מומחיות עמוקה בתחום הרשויות המקומיות בישראל.

מרכנתיל ימשיך לפעול כמותג עצמאי ותחומי הפעילות שבהם הוא מחזיק במומחיות מובהקת, המהווים נכס אסטרטגי לקבוצה, יישמרו במלואם. תהליך השינוי ינוהל באופן מדורג ומבוקר, תוך הקפדה על רציפות עסקית ושירות מיטבי ללקוחות. בשלב הראשון, יתמקד המהלך באיחוד תהליכים ומערכות ובבניית מודל ההפעלה של הבנק הממוזג, בעוד הסניפים ימשיכו להעניק שירות לקהל הלקוחות של מרכנתיל ללא שינוי.

את תהליך מיזוג בנק מרכנתיל עם דיסקונט יוביל מנכ"ל מרכנתיל, ברק נרדי. השלמת המיזוג צפויה רק לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "מיזוג מרכנתיל עם דיסקונט הוא מהלך אסטרטגי נוסף שאנו מבצעים כחלק מתהליך השינוי של הקבוצה והתאמתה לאתגרי העתיד של המערכת הפיננסית. המהלך יביא לפישוט מבנה הקבוצה ולשיפור ביחס היעילות, לצד מיקוד והגדלת פוטנציאל הצמיחה של הבנק הממוזג. בנוסף, הוא יאפשר הגדלה של ההשקעה בטכנולוגיה, בדיגיטל וב-AI, העצמת ההון האנושי של הבנק הממוזג והצעת ערך משמעותי יותר ללקוחות".

ברק נרדי, מנכ"ל בנק מרכנתיל, התייחס להשפעת המהלך על לקוחות הבנק: "לקוחות מרכנתיל ימשיכו לקבל את השירות האישי והמקצועי מהבנקאים והבנקאיות שמלווים אותם ובסניפים המוכרים להם. החיבור יאפשר להם ליהנות גם מהעוצמה, מהיכולות וממגוון הפתרונות המתקדמים של בנק דיסקונט. כך נוכל להמשיך להציע ללקוחות את ההיכרות והיחס האישי שמאפיינים את מרכנתיל לצד מגוון רחב יותר של אפשרויות ופתרונות פיננסיים".