מפעל הפיס מרחיב את ההשקעה בקהילה ובתושבי בית שמש

העיר בית שמש מציינת השנה 75 שנה להיווסדה, ובמפעל הפיס מצטרפים לציון הדרך עם השקעה נרחבת בתושבי העיר ובהמשך התפתחות הקהילות המקומיות. במהלך שנת 2026 אושרו עבור העיר תוכניות ייעודיות בהיקף תקציבי כולל של 3,252,044 ₪, המיועדים לחיזוק תחומי הרווחה, הקהילה, הביטחון, המשפחה, ולפעילויות מותאמות לילדים ולבני הנוער.

ההשקעה העירונית הרחבה נועדה להעניק מענה לצרכים השונים של כלל תושבי העיר והשכונות. במסגרת התוכניות שאושרו, ניתן למנות פעילות ענפה ומותאמת שנערכה בימי 'בין הזמנים' של חודש אב, סדנאות ומפגשים קהילתיים בשכונות הוותיקות והחדשות, וכן תוכניות ייעודיות עבור עקרות הבית, הילדים ובני הנוער לאורך מעגל השנה כולה.

ההשקעה הניכרת של מפעל הפיס בתושבי בית שמש באה לידי ביטוי בשטח כבר במהלך ימי 'בין הזמנים'. מתחם ה'פאן פארק' שהוקם בפארק ירמות משך אליו, על פי נתוני העירייה, למעלה מ־20 אלף ילדים שנהנו ממתקני לונה פארק, מתנפחים, קרוסלות, הפעלות מרתקות ומופעי בעלי חיים. לצד זאת, הוקצו שעות פעילות ייעודיות ומופרדות למשפחות וילדי צמי"ד (צרכים מיוחדים).

הפעילות המבורכת צפויה להמשיך ולהתרחב אל תוך השכונות עצמן בחודשים הקרובים. בית שמש ממשיכה לרשום גידול מבורך לא רק במספר התושבים ובבניית השכונות החדשות, אלא גם בביסוס חיי הקהילה והשירותים לתושב.

במפעל הפיס מדגישים את השותפות המתמשכת עם הנהגת העיר ותושביה, במטרה להמשיך להוביל יוזמות לחיזוק הקהילה, פיתוח המענים העירוניים ושיפור איכות החיים בעיר. עוד ציינו במפעל הפיס כי לרגל חגיגות ה-75 לבית שמש, מתוכננים פרויקטים חדשים נוספים לרווחת הציבור. יש למה לצפות!

עירית בן מנחם, סמנכ"לית הקצאות ובקרת מבנים במפעל הפיס אמרה, כי "מפעל הפיס נרתם לשיתוף פעולה עם עיריית בית שמש לטובת פעילות חינוכית, קהילתית, ותרבותית - לרגל חגיגות ה-75 לעיר. זהו נדבך נוסף של עשייה שמוביל מפעל הפיס למען תושבי העיר לאורך כל ימות השנה".

ראש העיר בית שמש, שמואל גרינברג, אמר כי "מפעל הפיס הוא שותף אסטרטגי מרכזי של עיריית בית שמש, כאשר לצד תנופת הבינוי והצמיחה הדמוגרפית, מסייע מפעל הפיס בתחומי התרבות, הקהילה והחינוך. במהלך שנתה ה-75 של בית שמש, התושבים יוכלו להיות שותפים מלאים עם העיר ביום חגה".

המשנה לראש העיר משה שטרית, מחזיק תיק התרבות והאירועים בעיריית בית שמש, הודה להנהלת מפעל הפיס על שותפותם הייחודית בפרויקטים ובאירועי תרבות ייחודיים, לאורך השנה כולה ובפרט בתקציב הייעודי שהעמיד הפיס לטובת חגיגות שנת ה-75 לעיר, לטובת התושבים.