מנדלבליט ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"אני חושב שהפילו אותך בפח, דברים שלא גילו לך". כך הטיח היום (שני) עו"ד עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, במהלך היום השני לעדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים. במוקד החקירה הנגדית עמדו פעולות שביצעו חוקרי רשות ניירות ערך בפרשת בזק, שממנה התפתח תיק 4000, והטענה כי חלקן בוצעו לפני שניתן אישור לחקור את החשדות נגד ראש הממשלה.

חדד הציג מסמכים, צווי חיפוש וקטעים מחקירתו של עד המדינה שלמה פילבר, בניסיון להראות כי החוקרים עסקו בחשדות הקשורים לנתניהו מבלי שמנדלבליט ידע על כך בזמן אמת.

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: חיים גולדברג/FLASH90 )

"עשו פעולות מאחורי גבך"

בתחילת החקירה התמקד חדד במועד שבו החלה החקירה הקשורה לתיק 4000.

"המזכר שלך שהגשת מתחיל ב-2 באוקטובר. אני אראה שכבר לפני כן היחידה החוקרת מאחורי גבך עשו כל מיני פעולות בלי אישור להביא לעולם את תיק 4000", אמר.

כשנשאל מנדלבליט אם כבר ביוני 2017 ניתן אישור לחקור את תיק 4000, השיב: "הגיוני לפי המזכר שאין".

בהמשך התייחס חדד לכתבה שפרסם גידי וייץ ב"הארץ" באוקטובר 2015, שעסקה בקשרים בין נתניהו לבעל השליטה בבזק ובאתר וואלה, שאול אלוביץ'.

מנדלבליט סיפר כי שמע על הכתבה, אך אינו זוכר אם קרא אותה בזמן אמת. לדבריו, בדיעבד נודע לו כי שימשה זרז לקידום החקירה.

חדד שאל אם אמר בעבר שהעיתונאים גידי וייץ ורביב דרוקר הם אויבים גדולים של נתניהו. מנדלבליט השיב: "יכול להיות".

בהמשך הציג חדד פעולות של חוקר רשות ניירות ערך אלי לוי, שלטענתו הדפיס את הכתבה והעתיק פרסומים מאתר וואלה. מנדלבליט השיב כי לא ידע על כך.

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"אני מאוד אופתע אם זה יתברר"

חדד העלה את האפשרות שאנשי התביעה הסתירו ממנדלבליט מידע על התפתחות החקירה.

"אני חושב שהפילו אותך בפח, דברים שלא גילו לך", אמר.

מנדלבליט השיב: "אתה טוען שבמזיד התביעה הסתירה ממני דברים. התביעה ליוותה את התיקים האלה".

חדד הבהיר: "אתה תסיק בסוף את המסקנה. אני אניח לך את העובדות".

מנדלבליט הסתייג מהטענה: "אני מאוד אופתע אם זה יתברר, אני לא מכיר מצב שבו הסתירו ממני דברים. יכול להיות, אבל עדיין לא השתכנעתי בדבר הזה".

עו"ד עמית חדד ( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

צווי החיפוש והחקירה של פילבר

בהמשך הציג חדד צו חיפוש בביתה של איריס אלוביץ' וצו חדירה לטלפון הנייד שלה מיוני 2017. לטענתו, הצווים התבקשו לאחר שחוקרת רשות ניירות ערך איתרה התכתבויות הקשורות לדרישות הסיקור של משפחת נתניהו.

השופט משה בר-עם שאל את מנדלבליט אם הכיר את הצווים ואם היה אמור לקבלם.

"בשלב הזה אני לא קשור לזה, כי זה לא תיק יועץ וזה לא אמור להגיע אליי", השיב מנדלבליט.

בהמשך אישר כי לא ידע שהחוקרים הונחו להימנע משאלות ישירות על נתניהו בתחילת החקירה הגלויה בפרשת בזק. לדבריו, גם ההנחיה לשאול את פילבר שאלות פתוחות בלבד לא הייתה מוכרת לו, והוא אישר כי הדבר בעייתי.

שלמה (מומו) פילבר בבית המשפט ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

"לגייס עד מדינה נגד ראש ממשלה"

אחד הרגעים המרכזיים בדיון הגיע כאשר חדד הציג קטעים מחקירת פילבר, שבהם העלה החוקר יריב עמיעד את האפשרות לגייס עד מדינה.

"המשוואה היא המחיר נגזר מהתוכן... בעולם הזה של בזק יש עוד קלפים, הם על השולחן", אמר החוקר לפילבר.

חדד ביקש להראות כי האפשרות לגייס עד מדינה עלתה לפני שניתן, לטענתו, האישור הנדרש לחקירת נתניהו.

"זה קורה מאחורי הגב שלך… ברור שלגייס עד מדינה נגד ראש ממשלה בתיק הזה, זה דבר חמור מאוד", אמר.

מנדלבליט השיב: "נכון, אם היה דבר כזה".

תשובתו הייתה מסויגת: מנדלבליט הסכים שמעשה כזה יהיה חמור, אך לא אישר שהחוקרים אכן פעלו לגייס עד מדינה נגד נתניהו ללא אישורו.

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"מספיק להכפיש": העימות על ליאת בן ארי

עימות סוער התפתח בבית המשפט כאשר עו"ד עמית חדד העלה טענות בנוגע לקשר בין המשנה לפרקליט המדינה לשעבר, ליאת בן ארי, לבין עיתונאי "הארץ" גידי וייץ. חדד טען כי בתיק 4000 היו הדלפות בזמן אמת, וכי הן שימשו להפעלת לחץ תקשורתי לפתיחת חקירה נגד ראש הממשלה.

חדד שאל את מנדלבליט אם חש שהופעל עליו לחץ חריג, ואף שאל אם השתמש בביטוי לחץ "משוגע". מנדלבליט השיב: "יכול להיות שאמרתי". בהמשך אישר כי היה לחץ תקשורתי לפתוח בחקירה נגד נתניהו.

מנדלבליט סיפר כי חשד באפשרות של הדלפות לתקשורת, ואף סבר שנכון יהיה להחליף את צוות הפרקליטים שליווה את התיק. עם זאת, הדגיש כי מדובר היה בתחושה ולא בידיעה מוצקה.

"חשבתי, יכול להיות אני לא יודע שיש אפשרות שיש הדלפות באותו זמן לתקשורת זה בוודאי לא לחלוטין וחשבתי נכון יהיה להחליף פרקליטות באחרת שיהיה לי נוח יותר לעבוד איתם", אמר.

בהמשך טען חדד כי בכתבות שפורסמו הופיעו פרטים מוכמנים מתוך החקירה, ושאל את מנדלבליט: "גידי ווייץ עם מי בפרקליטות היה בקשר?". מנדלבליט השיב: "לא יודע".

חדד המשיך: "אני יכול להגיד שזו הייתה ליאת בן ארי ש אבל אני לא אגיד". בהמשך שאל אם מנדלבליט ידע על קשר בין וייץ לבן ארי, אך התובעת יהודית תירוש התנגדה לשאלותיו.

העימות החריף כאשר תירוש אמרה לחדד: "מספיק להכפיש", והוא השיב: "זו האמת!!!!!".

למרות הטענות שהשמיע חדד, מנדלבליט לא אישר כי ליאת בן ארי הייתה מקור ההדלפות או כי התקיים קשר בינה לבין וייץ לצורך העברת מידע מהחקירה. הטענות הללו נותרו טענות ההגנה, ולא קביעות שהוכחו בבית המשפט.

ליאת בן ארי ( Avshalom Sassoni/Flash90 )

"חשבתי שיש פרקליט אחד שמדליף"

בהמשך נשאל מנדלבליט על הלחצים שהופעלו עליו בתקופת חקירות נתניהו. הוא הבהיר כי לא קיבל החלטות תחת לחץ.

כשנשאל אם אמר בעבר שהפרקליטות הפעילה עליו לחץ, השיב: "יכול להיות שחשבתי שהם מגזימים. חשבתי שיש פרקליט אחד שמדליף".

הדברים מצטרפים לעדותו מהיום הראשון, שבה אישר מנדלבליט כי היו פעולות חקירה חמורות שלא אושרו על ידו, אך הדגיש שלא כל פעולה משטרתית מחייבת את אישורו.

באותה עדות התייחס גם לתרגיל החקירה שהופעל נגד ניר חפץ, שאותו הגדיר כפסול, והסביר כי בחר לברר את המקרה באמצעות מסמכים מחשש שתשאול החוקרים יוביל לטענות לתיאום עדויות.

בתום היום השני נותרה המחלוקת המרכזית בעינה: חדד טוען כי פעולות הקשורות לתיק 4000 בוצעו ללא האישורים הנדרשים ומבלי שמנדלבליט עודכן. מנגד, היועמ"ש לשעבר אינו שולל שלא הכיר חלק מהפעולות, אך לא השתכנע שהוסתר ממנו מידע במכוון.