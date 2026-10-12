כשנה לאחר סינגל הבכורה המשותף 'אורות ממרחקים', חוזרים היוצר ישראל פרידמן והזמר אליה חבה בשיתוף פעולה חדש. הפעם הם משיקים את 'בזה הבית' - שיר חתונות קצבי ושמח שהולחן על ידי פרידמן, ויוצא לאור בשתי גרסאות שונות.

השיר מגיע בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'שלל צבעים' של שי עזאני עם מסר של אמונה, הניגון החב"די 'וטהר ליבנו' בביצוע 'הפרויקט של רביבו', והסינגל 'המאורות הגדולים' של קובי ברומר.

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הייחודיות של הפרויקט החדש טמונה בכך שהשיר יוצא בשתי גרסאות מקבילות: ביצוע בעברית בביצועו של אליה חבה, לצד גרסה חסידית בביצועו של המלחין עצמו, ישראל פרידמן. שתי הגרסאות מביאות את אותו לחן ואותו מסר, אך בסגנונות שונים המתאימים לקהלים שונים. המצעדים המביכים: השנה הגרועה של המוזיקה היהודית נתנאל לייפר | 08.10.26 דוד איהילביץ' וקרן פלס בשיר מרגש: 'New Day Will Rise' לזכר נופלי 7 באוקטובר מלך הלפגוט | 08.10.26 את העיבוד המוזיקלי של השיר ביצע מנחם לב, בעוד שהגרפיקה ועריכת הקליפ הופקדו בידי Hodaya. השילוב בין הלחן המקורי של פרידמן לבין העיבוד המקצועי של לב יוצר חוויה מוזיקלית שמתאימה במיוחד לאווירת החתונות והשמחה.

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הבחירה להשיק את השיר בשתי גרסאות מקבילות מאפשרת לכל מאזין למצוא את הביצוע המתאים לו ביותר. הגרסה העברית של חבה מציעה ביצוע מלא אנרגיה וחיוניות, בעוד שהגרסה החסידית של פרידמן מביאה את הנשמה והעומק המיוחדים לסגנון החסידי.

שיתוף הפעולה בין פרידמן וחבה ממשיך את המסורת של פרויקטים משותפים בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בתקופה האחרונה נרשמו מספר שיתופי פעולה מוזיקליים, כמו הדואט המרטיט של מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות בשיר 'אמת' במופע בבריכת הסולטן, והסינגל 'טאטע' בביצוע אהרל'ה סאמט ושרוליק קלצקין.