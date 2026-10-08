שי עזאני בסינגל חדש שיגרום לכם לחפש את האמת: 'שלל צבעים'

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית והחסידית, משיק היוצר שי עזאני את הסינגל החמישי שלו - 'שלל צבעים'. השיר, שיצא לאור היום (חמישי), מביא מסר של אמונה בקצב מרענן, חי ובועט, ומתמודד עם הלופ הגשמי שבו נמצא האדם המודרני.

"כל העולם הסובב מכניס את האדם ללופ סביב עצמו והחיים הגשמיים, כאשר הנשמה חפצה באמת הברורה, אור החיבור לבורא והתורה", מסר עזאני על הרעיון שעומד מאחורי היצירה החדשה. השיר טווה ביד רגישה את המתח בין שלל הצבעים, האורות, התמונות והרצונות שמסנוורים את האדם, לבין האור האחד שמאיר באמת - אור התורה. את המילים והלחן יצר עזאני בעצמו, כשהוא גם עומד מאחורי העיבוד וההפקה המוזיקלית. הפרויקט כולל תכנות תופים וכלי הקשה שביצע עזאני, בעוד שעל הקלידים והסמפלרים הופקד איציק קריאף. קולות הרקע בוצעו על ידי עזאני וקריאף יחד, והמיקס והמאסטרינג הופקדו בידי קריאף. ההקלטה בוצעה באולפני I.k.

שלל צבעים מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

הפזמון החוזר של השיר מביא את המסר המרכזי בצורה ישירה וברורה: "אין עוד מה לחפש, אין עוד מה לתהות / זאת האמת הברורה, זה הבורא והתורה". השורות האחרונות מוסיפות דחיפות: "אין עוד מה לחפש, לא זמן לטעות / זאת האמת הברורה, זה הבורא והתורה".

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הבתים מתארים את המסע הפנימי: "שלל צבעים עוטפים את הצמחים / שלל אורות אותי מסנוורים / ורק אור אחד אותי מאיר - זה אור התורה אור מזהיר". בהמשך, השיר עוסק במחשבות ובתוכניות שנרקמות בנפש, כאשר "רק מחשבה אמיתית בי בוערת - שהאמת תהיה עולם חובקת".

הפרויקט מצטרף לשורה ארוכה של יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בימים האחרונים. בין ההשקות האחרונות ניתן למנות את הדואט המרגש 'טאטע' של אהרל'ה סאמט ושרוליק קלצקין, שהולחן על ידי ראש ישיבת תפארת ישראל, ואת סינגל הבכורה 'אבי נתן' של אלעזר יפרח, שעוסק בפער בין ההתמודדות האישית להתמודדות הלאומית.

הבחירה של עזאני לעמוד על כל שלבי ההפקה - מהלחנה ועד לעיבוד - מעניקה לשיר אופי אישי וייחודי. השילוב בין המסר הרוחני העמוק לבין הקצב המרענן והחי יוצר חוויה מוזיקלית שמתאימה לתקופה זו של השנה, כשהקהל מחפש חיבור מחודש לערכי האמונה והתורה.