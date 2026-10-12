לקראת שבת מברכים חשוון, משיק היוצר לייזר ברוק ביצוע ייחודי במינו להכרזת החודש. הפרויקט החדש משלב הקלטה קולית יחד עם קליפ ומוזיקה שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, במטרה להעביר את האווירה המיוחדת של חודש חשוון - קודרת מצד אחד, אך מלאת שפע וברכה מצד שני.

"ואיך החזן אצלכם בבית הכנסת מכריז על חודש חשוון? הוא הולך על הנוסח הקלאסי, או שיש לו יצירה מיוחדת משלו?", שואל ברוק את הקהל. הביצוע החדש מציע חלופה מרעננת לנוסח המסורתי, תוך שמירה על הכבוד והרצינות הנדרשים מהכרזת ראש חודש.

השימוש בטכנולוגיית AI למוזיקה ולקליפ מהווה צעד חדשני בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. ברוק בחר לנצל את הכלים הטכנולוגיים המתקדמים כדי ליצור אווירה ייחודית שמתאימה לאופי המיוחד של חודש חשוון - החודש שבו מתחילים הגשמים, והטבע עובר מהקיץ החם אל עונת החורף.

"לכבוד שבת מברכים חשוון יצרתי ביצוע קצת אחר: שילבתי הקלטה יחד עם קליפ ומוזיקה שיצרתי עם AI, כדי להעביר בדיוק את האווירה הקודרת אבל מלאת שפע של הימים הגשומים שבדרך", מסר ברוק על הרעיון שעומד מאחורי היצירה.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם פרשת השבוע ברגאיי של רון אהרן קרס ונאור נאנו שמעוני, המאורות הגדולים של קובי ברומר ועוד.

ברוק סיים את הפרסום בברכה: "ספרו לי מה דעתכם, ואיך אתם הייתם מכריזים. בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך".