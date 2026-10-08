ה-7 באוקטובר הותיר אחריו כאב שקשה לתאר במילים. בתוך רגעים, עם שלם שקע באבל. חיים רבים כל כך נגדעו, ומשפחות רבות כל כך השתנו לעד. בתוך החושך הבלתי נתפס של אותם רגעים, היה קשה אפילו לדמיין את היום שאחרי.

כעת, כשנתיים לאחר אותו יום נורא, יוצא לאור שיר חדש ומרגש במיוחד - 'New Day Will Rise'. היצירה, שנולדה מתוך הכאב והתקווה, מביאה מסר של אמונה בעתיד טוב יותר, תוך שהיא נושאת בתוכה את זכרם של אלה שאיבדנו. "ובכל זאת, דווקא מתוך החושך הזה, התגלו אומץ לב וגבורה יוצאי דופן", נמסר מהיוצרים. "חיילים, אנשי כוחות ההצלה ואזרחים מן השורה רצו אל תוך הסכנה כדי להציל אחרים. זה מי שאנחנו. עם שנושא איתו את זכרם של אלה שאיבדנו, ובאותה נשימה ממשיך להתפלל ולקוות לעתיד טוב יותר."

יום חדש יעלה מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

את המילים והלחן יצרה קרן פלס, בעוד שההפקה והעיבוד המוזיקלי הופקדו בידי דוד איהילביץ'. איהילביץ' עמד גם מאחורי הקלידים, הבס, התופים והתכנותים, כשעל הגיטרות הופקד עידן שניאור. המיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי רונן הלל.

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השיר מצטרף לשורה ארוכה של יצירות מוזיקליות שנולדו מתוך הכאב והתקווה של התקופה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים חדשים בעולם המוזיקה היהודית והחסידית, כשכל אחד מהם מביא מסר ייחודי משלו. בין היצירות שיצאו לאור לאחרונה: השיר 'דודי ירד לגנו' שהוקדש לזכר הקדושים, והסינגל 'אבי נתן' של אלעזר יפרח שעוסק בהתמודדות האישית והלאומית.

"רצינו לשתף את השיר הזה מתוך תפילה אחת פשוטה: שגם אחרי הימים האפלים ביותר, האור עוד ישוב", הוסיפו היוצרים. "שלעולם לא נשכח את אלה שכבר אינם איתנו. שנזכור תמיד את הגיבורים שנתנו את הכול. ושנמשיך להתפלל ולהאמין שבעזרת השם ימים טובים יותר עוד יבואו."

המוזיקה היהודית והחסידית הפסיקה להיות רק פסקול של שמחות, והפכה לתרגום מוזיקלי של הרגשות העמוקים ביותר של העם היהודי. השיר 'New Day Will Rise' מצטרף למגמה זו, ומביא מסר של תקווה ואמונה בעתיד טוב יותר, תוך שהוא נושא בתוכו את זכרם של הנופלים והקדושים.