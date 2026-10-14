לימודי דיינות דורשים ידע עצום והתמדה, אבל מתברר שגם הדרך שבה לומדים יכולה לעשות את ההבדל. הכירו את מסלול "ידין ידין" שמשלב שיטת לימוד מתקדמת, כלים ייחודיים וליווי מקצועי בדרך להסמכה

אסף מגידו