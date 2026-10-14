מבזקים נוספים
פיצוץ במפעל אינטל: 3 פצועים עם כוויות וחשש לדליפת חומרים מסוכנים
לפני זמן קצר התרחש פיצוץ במפעל אינטל ויש חשש לדליפת חומרים מסוכנים במקום, על פי דיווחי כונני החירום, ישנם שלושה עובדים פצועים באורח קשה במקום (חדשות בארץ)כיכר השבת
בראשות שלושת הבנים | כלל רבני ויז'ניץ התכנסו לכינוס רב רושם
כלל רבני חצה"ק ויז'ניץ מכל רחבי ארה"ק התכנסו לכינוס רב רושם בראשות שלושת בניו של האדמו"ר | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר משבט הלוי | במהלך הכינוס הרחיבו בשיח בענייני הנהגת הבית היהודי | תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים
דיווח ראשוני: שלושה נפצעו קשה בפיצוץ במפעל אינטל בקרית גת
על פי דיווחים ראשוניים מקרית גת, לפני זמן קצר התרחש פיצוץ במפעל אינטל וכרגע ידוע על שלושה פצועים באורח קשה במקום (חדשות בארץ)כיכר השבת
"אי אפשר לגנוב בחירות": נעם סולברג בביקור במרכז הלוגיסטי | 13 יום לבחירות
יו"ר ועדת הבחירות נועם סולברג ביקר היום במרכז המבצעי של הוועדה בשוהם • 450 מיליון פתקים ו-12,018 קלפיות | "משוכנעים שלגנוב בחירות אי אפשר" (בארץ)קובי אטינגר
ישראל חשפה: חמאס מאיים על סוחרים להפסיק את תיאום המשאיות לעזה
מתפ"ש העביר מכתב דחוף לקהילה הבינלאומית וזאת לאחר שחשף כי חמאס דורש 10,000 ש"ח למשאית ואף ביצע מעצרים, בין היתר של בן אחד הסוחרים | הסקטור הפרטי מהווה 50% מהמשאיות (צבא וביטחון)בני סולומון
גם דיינות אפשר ללמוד אחרת: הכירו את המסלול שמפתיע רבנים
לימודי דיינות דורשים ידע עצום והתמדה, אבל מתברר שגם הדרך שבה לומדים יכולה לעשות את ההבדל. הכירו את מסלול "ידין ידין" שמשלב שיטת לימוד מתקדמת, כלים ייחודיים וליווי מקצועי בדרך להסמכהאסף מגידו
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"עדיף להצביע למפלגות הערביות"; זעם חסר תקדים ברחוב החרדי לקראת הבחירות
מערכת הבחירות הנוכחית מתאפיינת בשיח חסר תקדים ברחוב החרדי • לצד אכזבה עמוקה של רבים בשל סוגיית גיוס בני הישיבות והתסכול מההבטחות שלא קוימו, נרשמת דומייה בבטאון 'המודיע' לצד דרמות בציר שלו"א- בעלזא • וגם: האם אגודת ישראל בדרך לקרב הישרדות על חמישה מנדטים? • כתבת פריזמה מיוחדת (חרדים)שאול כהנא