גדי איזנקוט אמר בכנס התעשיינים כי "שמאל-ימין לא מקדם אותנו לשום מקום". לדבריו, סיסמת הבחירות של נתניהו "או ימין או פלסטין" זהה לסיסמה שהייתה מול פרס ב-1996. "למי הוא אומר את זה? לי? לשירה שפירא, אמא של ענר שפירא? לניר חג'בי, שאיבד את הבן שלו? לשי פישר, שאיבדה את סבתא שלה?" שאל איזנקוט.

כיכר השבת