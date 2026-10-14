מבזקים נוספים
ישראל חשפה: חמאס מאיים על סוחרים להפסיק את תיאום המשאיות לעזה
מתפ"ש העביר מכתב דחוף לקהילה הבינלאומית וזאת לאחר שחשף כי חמאס דורש 10,000 ש"ח למשאית ואף ביצע מעצרים, בין היתר של בן אחד הסוחרים | הסקטור הפרטי מהווה 50% מהמשאיות (צבא וביטחון)בני סולומון
בני ברק; המונים השתתפו אמש בסעודת הילולא לזכרו של הגר"ע יוסף זצ"ל
המונים מתושבי בני ברק התכנסו אמש (שלישי) לסעודת הילולא לזכרו של הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, במלאות י"ג שנים להסתלקותו בסערה השמימה | הרבנים בדבריהם העלו את זכרו של הרב זצ"ל אשר האיר לארץ ולדרים עליה ברחמים | נועם אליהו מגיש תיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
גם דיינות אפשר ללמוד אחרת: הכירו את המסלול שמפתיע רבנים
לימודי דיינות דורשים ידע עצום והתמדה, אבל מתברר שגם הדרך שבה לומדים יכולה לעשות את ההבדל. הכירו את מסלול "ידין ידין" שמשלב שיטת לימוד מתקדמת, כלים ייחודיים וליווי מקצועי בדרך להסמכהאסף מגידו
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"עדיף להצביע למפלגות הערביות"; זעם חסר תקדים ברחוב החרדי לקראת הבחירות
מערכת הבחירות הנוכחית מתאפיינת בשיח חסר תקדים ברחוב החרדי • לצד אכזבה עמוקה של רבים בשל סוגיית גיוס בני הישיבות והתסכול מההבטחות שלא קוימו, נרשמת דומייה בבטאון 'המודיע' לצד דרמות בציר שלו"א- בעלזא • וגם: האם אגודת ישראל בדרך לקרב הישרדות על חמישה מנדטים? • כתבת פריזמה מיוחדת (חרדים)שאול כהנא
הקרמלין הגיב להגבלת סטארלינק באוקראינה
הקרמלין הגיב להגבלה החדשה של סטארלינק באוקראינה וציין: "מוטב היה שטכנולוגיות מבריקות כמו סטארלינק לא ישמשו כלל למטרות צבאיות". חברת סטארלינק של אילון מאסק הגבילה את שירותי האינטרנט הלווייני לעצמים שנעים במהירות של עד 70 קמ"ש, מה שפוגע ביכולות הכטב"מים ההתקפיים והיירוט האוקראיניים המסתמכים על השירות.קובי אטינגר
יעקב אשר נגד איזנקוט: "אם כן, הפגישה עם גפני הייתה נגמרת אחרי 4 דקות"
יו"ר יהדות התורה דוחה את טענות איזנקוט בדבר אולטימטום על חוק גיוס • "הדברים לא נאמרו בצורה הזאת" | העימות בכנס התעשיינים (חרדים)חנני ברייטקופף
רוכב אופנוע בן 28 נפצע בינוני בתאונה בכביש 4
רוכב אופנוע בן 28 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך למחלף חולון מזרח. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 12:16. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים איכילוב עם חבלות בגפיים.קובי רוזן