בראשות שלושת הבנים | כלל רבני ויז'ניץ התכנסו לכינוס רב רושם

המונים מתושבי בני ברק התכנסו אמש (שלישי) לסעודת הילולא לזכרו של הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, במלאות י"ג שנים להסתלקותו בסערה השמימה | הרבנים בדבריהם העלו את זכרו של הרב זצ"ל אשר האיר לארץ ולדרים עליה ברחמים | נועם אליהו מגיש תיעוד (חרדים)

חיים רוזנבוים