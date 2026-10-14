שלושה פועלים נפגעו קשה בשריפה במפעל בפארק תעשיות רבין

יו"ר מפלגת 'ישר!' והרמטכ"ל לשעבר התארח אצל ינון מגל ובן כספית והציג תוכנית עבודה ליום שאחרי הבחירות: ועדת חקירה ממלכתית, חוק גיוס לכולם והגבלת כהונת ראש ממשלה ל-8 שנים • על נתניהו: "שקרים וחוצפה, המצרים כבר לא מאמינים לו" (פוליטי מדיני)

יוני גבאי