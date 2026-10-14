שלושה פועלים נפגעו קשה בשריפה במפעל בפארק תעשיות רבין

מבזקים נוספים
4 פצועים קל בתאונה בין שני רכבים באשקלון
ארבעה אנשים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב מנחם בגין פינת התעשיה באשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
גבר בן 60 נפצע בינוני באירוע אלימות בתל אביב
גבר כבן 60 פונה לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם פציעות חודרות, לאחר אירוע אלימות ברחוב הנגב בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 14:11, וצוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
צה"ל ושב"כ חשפו שיתוף פעולה בין ארגוני צדקה לארגוני טרור
בפעולות ממוקדות ברמאללה ובביטא חשפו צה"ל ושב"כ שיתוף פעולה של ארגוני צדקה עם ארגוני טרור.ב. ניסני
שמחה בחצר הפוסק התימני | הגר"י רצאבי כובד בסנדקאות בברית לנינו
שמחת הברית לנין הגאון רבי יצחק רצאבי, גאב"ד 'פעולת צדיק', נכד לבנו הגאון רבי משה רצאבי | במעמד הברית כובד הגר"י בסנדקאות, ובהמשך הסב עם בני המשפחה לסעודת המצווה (חרדים)חיים רוזנבוים
איזנקוט תוקף את נתניהו: "רצף השקרים שלו - מכמיר לב"
יו"ר מפלגת 'ישר!' והרמטכ"ל לשעבר התארח אצל ינון מגל ובן כספית והציג תוכנית עבודה ליום שאחרי הבחירות: ועדת חקירה ממלכתית, חוק גיוס לכולם והגבלת כהונת ראש ממשלה ל-8 שנים • על נתניהו: "שקרים וחוצפה, המצרים כבר לא מאמינים לו" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חתן הבר מצווה נכדם של רבני ירושלים התברמ"ץ
בעיר ירושלים התקיימה שמחת הבר מצוה לנכד הגאון רבי אהרן זכאי, ראש ישיבת 'אור יום טוב', ונכד הגאון רבי יעקב שכנזי, רבה של שכונת 'בית ישראל' וחבר בד"ץ העדה החרדית הספרדית, בן להגאון רבי שמואל זכאי ראש כולל היכל מרדכי ומח"ס 'ברכת שמואל' (חרדים)חיים רוזנבוים
צאצאי אהרן הכהן; המונים השתתפו בשמחת נישואי החתן והכלה המיוחסים
קהל מכובד ונעלה השתתף אמש (שלישי) בשמחת נישואי נכדו של הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', עם הכלה נכדת הגאון רבי שמואל כהן, רב קהילות 'חניכי הישיבות' הספרדים באלעד | אל השמחה נהרו רבנים וראשי ישיבות לרוב, לצד אישי ציבור בכירים (חרדים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר