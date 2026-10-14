מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר בעקבות טענתו שלא היה לו מספר הטלפון של נתניהו בליל ה-7 באוקטובר. "רונן, אתה רציני? הרי היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, ויכולת מייד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון", כתב נתניהו. לדבריו, מאבטחי השב"כ שנמצאים עם ראש הממשלה 24/7 היו יכולים להשיג אותו תוך דקות. "כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן", הוסיף.

כיכר השבת