מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00

מבזקים נוספים
צאצאי אהרן הכהן; המונים השתתפו בשמחת נישואי החתן והכלה המיוחסים
קהל מכובד ונעלה השתתף אמש (שלישי) בשמחת נישואי נכדו של הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', עם הכלה נכדת הגאון רבי שמואל כהן, רב קהילות 'חניכי הישיבות' הספרדים באלעד | אל השמחה נהרו רבנים וראשי ישיבות לרוב, לצד אישי ציבור בכירים (חרדים)חיים רוזנבוים
50 שנה חיכו לכביש - ח"כ מקלב סלל אותו; "הקולות ליהדות התורה גדלו"
תושבי המושב חנכו את כביש הכניסה שנסלל בזכות פעילותו של ח"כ אורי מקלב • הקולות ליהדות התורה זינקו ב-2,700 אחוז | "הציבור הקשור לתורה רחב יותר ממה שמנסים לצייר" (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
בלחיים מלאות: חות'ים באיום על 'ישראל' - לא יישאר כופר אחד
הלחיים התפוחות של שני לוחמי החות'ים תופסות מיד את העין, אבל דווקא הדברים שאמרו למצלמה הם אלה שמעלים את מפלס המתח | מי נמצא ברשימת היעדים שלהם? (חדשות בעולם)דני שפיץ
לא רק ש"ס: לכל אחד יש את "מרן" שלו // אריאל שרפר
לפני 13 שנה נפרד עולם התורה בעולם הזה ממרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל והעובדה שגם מתנגדיו ידעו להיזהר בכבודו מעידה על עוצמתו התורנית וראייתו למרחוק (דעה)אריאל שרפר
נתניהו לראש השב"כ לשעבר בר: היה לך את מספר הטלפון האדום שלי ב-7 באוקטובר
ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר בעקבות טענתו שלא היה לו מספר הטלפון של נתניהו בליל ה-7 באוקטובר. "רונן, אתה רציני? הרי היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, ויכולת מייד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון", כתב נתניהו. לדבריו, מאבטחי השב"כ שנמצאים עם ראש הממשלה 24/7 היו יכולים להשיג אותו תוך דקות. "כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן", הוסיף.כיכר השבת
נתניהו מגיב לתביעה שהגיש נגדו ראש השב"כ לשעבר רונן בר: "תגיד אתה רציני?"
ראש הממשלה מגיב לטענות שהעלה ראש השב"כ בזמן פרוץ מתקפת ה-7 באוקטובר ובעיקר על הטענה שלא היה לו מספר טלפון • 'מאבטחי השב"כ שלך היו יכולים להשיג אותי תוך דקות' | התגובה החריפה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בת 78 שקעה בחובות עקב הימורי בנה: 340 אלף ש"ח נמחקו
אישה בת 78 נקלעה לחובות עתק לאחר שסייעה לבנה המכור להימורים • מכרה את דירתה ועדיין עובדת בשתי משרות | החלטה רווית רחמים (חוק ומשפט)דניאל הרץ
שלושה פועלים נפגעו קשה בשריפה במפעל בפארק תעשיות רבין
שלושה פועלים נפגעו קשה בשריפה שפרצה במפעל בפארק תעשיות רבין ופונו לבית החולים סורוקה. גבר כבן 50 וגבר כבן 30 נמצאים במצב קשה ולא יציב עם כוויות מפושטות, לאחר פעולות החייאה, כשהם מורדמים ומונשמים. צעיר בן 26 נמצא במצב קשה ויציב עם כוויות בפלג גופו העליון.קובי רוזן