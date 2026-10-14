האם השכולה קיללה את נתניהו בקניון ותקפה קשות: "רצחת לי הילד"

שוטרי תחנת עציון הוזעקו לביתר עילית בעקבות פיצוץ ושריפה של מחזורית. מהפרטים הראשוניים עולה כי המחזורית עלתה באש ועצם עף ממנה ופגע בילד כבן 10 ששהה בסמוך. הילד נפגע באורח קשה. כוחות המשטרה נמצאים בזירה יחד עם לוחמי האש וחוקרים את נסיבות האירוע.

קובי רוזן