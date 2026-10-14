מבזקים נוספים
רכב הסעות התהפך בכביש 65 - 10 נפגעים פונו לבתי חולים
רכב הסעות התהפך בכביש 65 סמוך למחלף נחל צלמון. צוותי מד"א מפנים 10 נפגעים לבתי החולים צפון פוריה וזיו: גבר כבן 40 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בחזה ובגפיים, וחמישה נפגעים קל. שלושה נפגעים נוספים פונו מהמקום. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:29.קובי רוזן
24 וחצי שנים בכלא לצעיר שהתגייס לצה"ל בשליחות מחבלים: "חיפש לנקום"
בדואי מהנגב שגנב נשק מחייל צה"ל, יצר קשר עם ארגון טרור מעזה והתגייס לצה"ל בשליחות המפעילים שלו כדי לאסוף מידע מודיעיני, הורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק • בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עליו 24 וחצי שנות מאסר בפועל • הפרקליטות: "מדובר בפרשה חריגה בחומרתה, שבה אזרח מדינת ישראל בחר לפעול נגדה" (משפט, בארץ)דוד הכהן
רכב חשוד פגע במאבטח באריאל — חשודים נעצרו
כוחות צה"ל ומשטרת ש"י עצרו מספר חשודים לאחר שרכב חשוד פגע במאבטח בנקודת ביקורת באריאל. המאבטח ירה לעבר הרכב שנמלט מהמקום לאחר שהנהג לא ציית לו. כוחות הביטחון ממשיכים בחסימות וסריקות אחר חשודים נוספים באזור.ב. ניסני
ילד בן 5 נפצע בינוני בתאונה עם טרקטורון בירושלים
ילד בן 5 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב אל בטן בירושלים. הילד נפגע מטרקטורון שהתהפך לאחר מכן. שני ילדים נוספים שהיו על הטרקטורון נפצעו באורח קל. שלושת הנפגעים פונו לבית החולים הדסה עין כרם באמבולנס של איחוד הצלה.קובי רוזן
נער בן 17 נפגע בינוני מרכב בירושלים
נער בן 17 נפצע במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב ברחוב עין אל לוזה בירושלים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 16:37. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שערי צדק עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
24.5 שנות מאסר לבדואי מהנגב שריגל עבור ארגון טרור והתגייס לצה"ל
תושב הפזורה הבדואית בנגב נידון ל-24.5 שנות מאסר לאחר שסייע לארגון טרור מרצועת עזה בריגול אחר בסיסי צה"ל והברחת נשק. הנאשם אף התגייס לצה"ל בשליחות ארגון הטרור במטרה לאסוף מידע מודיעיני רגיש.כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
בתקציב חריג: עסקת ענק בין ארצות הברית למשרד הביטחון | כל הפרטים
משרד הביטחון הישראלי והפנטגון האמריקני חתמו על העסקה לרכש 12 מסוקי אפאצ׳י מתקדמים עבור צה״ל, מתוצרת חברת ״בואינג״ האמריקנית (ביטחון)ב. ניסני