במהלך ביקור של רבני רכסים במעונם של גדולי הדור, ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיב לראשונה על דברי הבלע של סמוטריץ' כנגד הציבור החרדי | "חילול השם במזיד בפרהסיא" | צפו (חרדים)

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