אזהרה אדומה ביוון ובכרתים: עשרות אלפי תיירים נתקעו בנמלים

סופת חורף חריגה בעוצמתה מכה היום (רביעי) ביוון ומאיימת לשתק את התנועה היבשתית והימית במדינה. עשרות אלפי תיירים ברחבי האיים והערים התיירותיות מוצאים את עצמם נתקעים, כאשר גשמים זועפים, סופות רעמים וברד מקומי פוקדים אזורים נרחבים.

על פי השירות המטאורולוגי היווני (EMY), המשבר מתעצם בשל רוחות צפוניות-מזרחיות עוצמתיות במיוחד בים האגאי, הגורמות לגלי ענק ומקשות קשות על תנועת המעבורות והשיט הבין-איים. במקביל, משקעים חריגים באזורים מסוימים מעלים חשש כבד להצפות.

מבט על מפת ההתראות החריגה מציג תמונה מתוחה: האי אוויה נמצא תחת אזהרה אדומה ברמה הגבוהה ביותר בשל משקעים חריגים וחשש כבד להצפות. אתונה ומחוז אטיקה נתונים תחת אזהרה כתומה עם גשמים כבדים, צניחה בטמפרטורות ל-17 מעלות בלבד וחשש מהצפות עירוניות.

גם האי כרתים, באזורי חאניה ורתימנו, נמצא תחת אזהרה כתומה התקפה עד שעות הלילה המאוחרות, המלווה בסופות רעמים ושיבושי תנועה. האיים הספוראדים, חלקידיקי והדודקאנס נתונים אף הם תחת התראות כתומות מתמשכות.

הרשויות ביוון ממליצות לתיירים ולמטיילים באזורים אלו להימנע מנסיעות מיותרות בדרכים מוצפות, ולבדוק מראש את לוח ההפלגות והטיסות המעודכן. שיבושים נרחבים צפויים במערכת התחבורה הציבורית, ובמיוחד בקווי המעבורות המקשרים בין האיים ליבשת.

יוון, שהפכה בשנים האחרונות ליעד תיירותי פופולרי במיוחד בקרב ישראלים, מתמודדת בתקופה זו עם תנאי מזג אוויר קיצוניים שאינם שכיחים בעונה זו. התיירים הישראלים הנמצאים כעת במדינה מתבקשים לעקוב אחר הנחיות הרשויות המקומיות ולהישאר במקומות מוגנים.