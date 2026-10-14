מבזקים נוספים
"חילול השם במזיד": רה"י הגר"ד לנדו הגיב לראשונה לדברי הבלע של סמוטריץ'
במהלך ביקור של רבני רכסים במעונם של גדולי הדור, ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיב לראשונה על דברי הבלע של סמוטריץ' כנגד הציבור החרדי | "חילול השם במזיד בפרהסיא" | צפו (חרדים)חנני ברייטקופף
ילד בן 8 נפגע בינוני מרכב בשגב שלום
ילד בן 8 נפצע במצב בינוני עם חבלות בגפיים לאחר שנפגע מרכב בשגב שלום. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:26. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
פעילי עצמה יהודית התפרעו בכנס דמוקרטים עם משפחות שכולות
פעילי תנועת עצמה יהודית התפרעו במהלך כנס של המפלגה הדמוקרטית שבו השתתפו משפחות שכולות.כיכר השבת
האנטישמיות הסתבכה: אחרי החיפוש - זימונים רשמיים למשפחתה של אילהאן עומאר
שלושה שבועות לפני בחירות האמצע בארה"ב, נחשפים פרטים חדשים על החקירה הפדרלית נגד חברת הקונגרס הדמוקרטית ממינסוטה | כתריסר צווי זימון נשלחו במסגרת בדיקת חשדות לעבירות הקשורות להליכי הגירה, ובהם גם לבני משפחתה | עומאר, חברת הקונגרס האנטישמית ביותר, טוענת כי מדובר ברדיפה פוליטית מצד ממשל טראמפ (בעולם)כיכר השבת
הלם באלעד: רכבו של מנהל לשכת ראש העיר נשרף, רימון נזרק לביתו של מנכ"ל העירייה
דרמה באלעד: רכבו של שמעון סויסה, מנהל לשכת ראש העיר, נשרף | באירוע נוסף הושלך רימון הלם לעבר ביתו של אמנון מקסימוב, מנכ"ל העירייה (בארץ)איציק אוחנה
מהומה בבני ברק: מפגינים ניסו לפרוץ לבסיס של חיילים חרדים | צפו
מפגינים חרדים ניסו לפרוץ לבניין בבני ברק שבו פועלת יחידה טכנולוגית בה משרתים חיילים חרדים | צעקות ונוכחות משטרית בזירה | צפו (בארץ)קובי ישראל
מהומה בבני ברק: מפגינים ניסו לפרוץ לבניין יחידה של חיילים חרדים | צפו
מפגינים חרדים ניסו לפרוץ לבניין בבני ברק שבו פועלת יחידה טכנולוגית בה משרתים חיילים חרדים | צעקות ונוכחות משטרית בזירה | צפו (בארץ)קובי ישראל
צעיר בן 19 נפצע בינוני בהתהפכות רכב בירושלים
צעיר בן 19 נפצע במצב בינוני עם חבלות בראש ובחזה, לאחר שרכבו התהפך בשדרות שמואל מאיר בירושלים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:06. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן