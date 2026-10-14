אזהרה אדומה ביוון ובכרתים: עשרות אלפי תיירים נתקעו בנמלים

מבזקים נוספים
פועל בן 30 נהרג ממלגזה בתאונת עבודה בבועיינה נוג'יידאת
עובד זר כבן 30 נהרג במהלך עבודתו בבועיינה נוג'יידאת, לאחר שנפגע ממלגזה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 22:52. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
כאפייה בתיק - וחובב אלימות: תפנית דרמטית בחקירת בן ה-14 שירה עם רובה ציד על מוריו
חקירת הנער המחבל בן ה-14 שפתי באש באמצעות רובה ציד בבית ספר מקבלת תפנית דרמטית | הנער הודה בביצוע הירי באובאן אך טען שלא התכוון להרוג, החוקרים גילו קשר לקהילות אינטרנט המהללות רוצחים המוניים | כאפייה פלסטינית נמצאה בתיקו (בעולם)כיכר השבת
"חילול השם במזיד": רה"י הגר"ד לנדו הגיב לראשונה לדברי הבלע של סמוטריץ'
במהלך ביקור של רבני רכסים במעונם של גדולי הדור, ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיב לראשונה על דברי הבלע של סמוטריץ' כנגד הציבור החרדי | "חילול השם במזיד בפרהסיא" | צפו (חרדים)חנני ברייטקופף
ילד בן 8 נפגע בינוני מרכב בשגב שלום
ילד בן 8 נפצע במצב בינוני עם חבלות בגפיים לאחר שנפגע מרכב בשגב שלום. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:26. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
פעילי עצמה יהודית התפרעו בכנס דמוקרטים עם משפחות שכולות
פעילי תנועת עצמה יהודית התפרעו במהלך כנס של המפלגה הדמוקרטית שבו השתתפו משפחות שכולות.כיכר השבת
האנטישמיות הסתבכה: אחרי החיפוש - זימונים רשמיים למשפחתה של אילהאן עומאר
שלושה שבועות לפני בחירות האמצע בארה"ב, נחשפים פרטים חדשים על החקירה הפדרלית נגד חברת הקונגרס הדמוקרטית ממינסוטה | כתריסר צווי זימון נשלחו במסגרת בדיקת חשדות לעבירות הקשורות להליכי הגירה, ובהם גם לבני משפחתה | עומאר, חברת הקונגרס האנטישמית ביותר, טוענת כי מדובר ברדיפה פוליטית מצד ממשל טראמפ (בעולם)כיכר השבת
הלם באלעד: רכבו של מנהל לשכת ראש העיר נשרף, רימון נזרק לביתו של מנכ"ל העירייה
דרמה באלעד: רכבו של שמעון סויסה, מנהל לשכת ראש העיר, נשרף | באירוע נוסף הושלך רימון הלם לעבר ביתו של אמנון מקסימוב, מנכ"ל העירייה (בארץ)איציק אוחנה
מהומה בבני ברק: מפגינים ניסו לפרוץ לבסיס של חיילים חרדים | צפו
מפגינים חרדים ניסו לפרוץ לבניין בבני ברק שבו פועלת יחידה טכנולוגית בה משרתים חיילים חרדים | צעקות ונוכחות משטרית בזירה | צפו (בארץ)קובי ישראל