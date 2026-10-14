אזהרה אדומה ביוון ובכרתים: עשרות אלפי תיירים נתקעו בנמלים

שלושה שבועות לפני בחירות האמצע בארה"ב, נחשפים פרטים חדשים על החקירה הפדרלית נגד חברת הקונגרס הדמוקרטית ממינסוטה | כתריסר צווי זימון נשלחו במסגרת בדיקת חשדות לעבירות הקשורות להליכי הגירה, ובהם גם לבני משפחתה | עומאר, חברת הקונגרס האנטישמית ביותר, טוענת כי מדובר ברדיפה פוליטית מצד ממשל טראמפ (בעולם)

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